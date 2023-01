La lista Noi Moderati si presenta nella sua nuova “casa” varesina

La lista di Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi ha ora la sua “casa varesina” per le elezioni. È in corso Matteotti 4, e oggi è stata la sede della presentazione ufficiale della lista.

«Dopo la prima esperienza elettorale alle politiche, ci presentiamo ancora perché riteniamo di rappresentare una cultura politica di cui ci è ancora bisogno – ha spiegato Raffaele Cattaneo, capolista di Noi Moderati/Rivoluzione Sgarbi – Una politica che mette la cultura al centro, che pensa di aprire spazi di opportunità per la società, che affronta la sfida dell’ambiente senza ideologismi. Siamo consapevoli di questo: di portare una cultura politica, una visione: che ha avuto momenti di maggiore consenso rispetto ad oggi ma che ha comunque un valore in sè, e deve essere una voce costitutiva del centrodestra».

Alla presentazione milanese della lista, Vittorio Sgarbi (Che sarà a Varese il 3 febbraio) ha ricordato che “la bellezza salverà il mondo e le buone idee possono salvare la politica”: «Sono profondamente d’accordo su questo e ritengo che abbiamo un gran bisogno di buone idee – Ha sottolineato Cattaneo – Oggi è il giorno della memoria, che deve farci riflettere tra le altre cose sul fatto che la cattiva politica, quando prende spazio, arriva a questi vertici di disumanità»

Alla presentazione della lista era presente anche Maurizio Lupi, il referente nazionale di Noi Moderati: «Il nostro scopo, quando ci siamo presentati alle elezioni politiche, era di creare una casa unitaria per tutti quei piccoli “pezzi di centro” che non avevano più una rappresentanza – ha spiegato – Era un delitto non proseguire nel progetto anche in occasione delle regionali, e stando ai sondaggi abbiamo fatto bene. Su Repubblica ci danno al 2,2% contro l’1,1% che abbiamo ottenuto alle politiche. Nel centro destra portiamo responsabilità e cultura di governo: perchè si continua a governare solo se c’è una proposta moderata».

I CANDIDATI DI NOI MODERATI – RINASCIMENTO SGARBI

Alessandro Pavanati

di Caronno Pertusella, comunicatore di professione soprattutto per aziende milanesi, ricorda che: «Io come gli altri siamo candidati perché crediamo nei contenuti di questa formazione politica, e animano con la politica la nostra vita quotidiana di professionisti, padri e mariti, cercando soluzioni concrete sorretti da valori stabili. Inoltre, senza fare barricate, la nostra collocazione è chiara: a sostegno del presidente Fontana»

Marianna Patruno

Gallaratese, «Insegno spagnolo in una superiore a Tradate: e la politica per me è una vita in atto. È quello che io faccio e sono: sono mamma, insegnante, e cittadina di Gallarate»

Emanuela Armonti

Nata a Busto Arsizio, è residente a Gallarate. E’ Avvocato, e di sè dice: «Sono appassionata di politica e vorrei mettere le mie energie e risorse per dare contributo al mio territorio, con le idee di noi Moderati»

Giorgio Luini

Architetto e insegnante per molti anni, è di Gallarate: «Proseguo con questa candidatura la mia attività politica operativa e attiva, che cerca di trovare soluzioni che nascono da incontro con le comunità di vario tipo»

Roberto Nardi

Medico di medicina generale in Valceresio, Nardi si candida dopo una lunga storia di presenza politica: «Ho fatto per tre legislature il consigliere comunale a Bisuschio e ho lavorato con Raffaele Cattaneo in diverse situazioni – precisa Nardi – E quello che vorrei sottolineare è che questa lista è una squadra: non siamo qui per la nostra faccia, ma per portare in Regione idee e dialogo».

Completano la lista, Loredana Moreni, di Tradate: è stata candidata in passato per il partito socialista ed è referente per l’area dell’insubria della comunità di san Patrignano. E Brigitta Bianchi, candidata a Varese e Cremona, che ha dato il suo contributo perchè la lista potesse essere presente in maniera completa.