L’Italian Football League 2023 parte da Varese: gli Skorpions ospitano i Guelfi campioni d’Italia

Il 2023 sarà il ritorno in Ifl (Italian Football League) per gli Skorpions Varese, tornando così a calcare il massimo palcoscenico nazionale del football americano. (Foto Stefano Scaccia)

La federazione ha oggi – mercoledì 3 gennaio – pubblicato il calendario del campionato, che vedrà 9 squadre al via e avrà il proprio straordinario epilogo negli Stati Uniti, a Toledo (Ohio), l’1 luglio.

Ad aprire le danze saranno le squadre regine della stagione 2022, ovvero i Guelfi Firenze, Campioni d’Italia e IFL, e gli Skorpions Varese, vincitori del Campionato di Seconda Divisione e neo-promossi nella massima serie. La partita, denominata “Kick Off Classic” si giocherà allo stadio “Franco Ossola” il 5 marzo, unica sfida in programma nella settimana di apertura del Campionato e per la quale si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Il Campionato sarà strutturato con un unico girone e ogni squadra giocherà 8 partite di regular season, scontrandosi dunque contro tutte le avversarie. Le prime 6 squadre classificate al termine della stagione regolare (fissata per il 28 maggio) accederanno ai Playoff: le prime due salteranno il primo turno ed attenderanno in semifinale le squadre vincitrici delle partite di Wild Card (10-11 giugno). La settimana successiva (17-18 giugno) penultimo atto, e l’1 luglio, a Toledo (Ohio), il XLII Italian Bowl che assegnerà lo scudetto 2023 del football italiano.

Queste le squadre partecipanti, con la novità della collaborazione tra Warriors Bologna e Vipers Modena, che confluiranno negli Stainless Steel Warriors Emilia, e il graditissimo ritorno in Prima Divisione dei Frogs Legnano:

Guelfi Firenze

Panthers Parma

Dolphins Ancona

Ducks Lazio

Stainless Steel Warriors Emilia

Rhinos Milano

Mastini Verona

Skorpions Varese

Frogs Legnano

IL CALENDARIO

5 marzo – Skorpions vs Guelfi

@ Stadio F. Ossola – Via Bolchini – Varese (VA)

— — —

11 marzo – Mastini vs Rhinos

@ Stadio Europa – Via Resia 1 – Bolzano (BZ)

12 marzo – SSW vs Ducks

@ C.S. Crespellano – Via Verdi – Valsamoggia (BO)

11-12 marzo – Frogs vs Dolphins

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

— — —

18 marzo – Guelfi vs SSW

@ Guelfi Sport Center – Via Del Perugino 45/1 – Firenze (FI)

18 marzo – Mastini vs Skorpions

@ Stadio Europa – Via Resia 1 – Bolzano (BZ)

18 marzo – Rhinos vs Panthers

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

— — —

26 marzo – Dolphins vs Ducks

@ C.S. Nelson Mandela – Via Montagnola – Ancona (AN)

25-26 marzo – Frogs vs Guelfi

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

25-26 marzo – SSW vs Panthers

@ C.S. Crespellano – Via Verdi – Valsamoggia (BO)

— — —

1 aprile – Guelfi vs Dolphins

@ Guelfi Sport Center – Via Del Perugino 45/1 – Firenze (FI)

1 aprile – Mastini vs Frogs

@ Stadio Europa – Via Resia 1 – Bolzano (BZ)

1-2 aprile – Panthers vs Skorpions

@ Stadio LANFRANCHI – Moletolo Via San Leonardo 110/a – Parma (PR)

1-2 aprile – Ducks vs Rhinos

@ C.S. Arnaldo Fuso – Via Cagliari 9 – Ciampino (RM)

— — —

15-16 aprile – Frogs vs Rhinos

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

16 aprile – Dolphins vs Mastini

@ C.S. Nelson Mandela – Via Montagnola – Ancona (AN)

15-16 aprile – Ducks vs Guelfi

@ C.S. Arnaldo Fuso – Via Cagliari 9 – Ciampino (RM)

16 aprile – Skorpions vs SSW

@ Stadio F. Ossola – Via Bolchini – Varese (VA)

— — —

22 aprile – Rhinos vs Dolphins

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

22 aprile – Guelfi vs Panthers

@ Guelfi Sport Center – Via Del Perugino 45/1 – Firenze (FI)

23 aprile – Mastini vs Ducks

@ Stadio Europa – Via Resia 1 – Bolzano (BZ)

— — —

29 aprile – Rhinos vs SSW

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

29-30 aprile – Panthers vs Frogs

@ Stadio Lanfranchi – Moletolo Via San Leonardo 110/a – Parma (PR)

30 aprile – Ducks vs Skorpions

@ C.S. Arnaldo Fuso – Via Cagliari 9 – Ciampino (RM)

— — —

6 maggio – Guelfi vs Mastini

@ Guelfi Sport Center – Via Del Perugino 45/1 – Firenze (FI)

7 maggio – Dolphins vs Panthers

@ C.S. Nelson Mandela – Via Montagnola – Ancona (AN)

6-7 maggio – Frogs vs Skorpions

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

— — —

14 maggio – Skorpions vs Dolphins

@ Stadio F. Ossola – Via Bolchini – Varese (VA)

14 maggio – SSW vs Frogs

@ C.S. Crespellano – Via Verdi – Valsamoggia (BO)

— — —

20 maggio – Rhinos vs Guelfi

@ Velodromo Vigorelli – Via Arona 19 – Milano (MI)

21 maggio – Ducks vs Frogs

@ C.S. Arnaldo Fuso – Via Cagliari 9 – Ciampino (RM)

21 maggio – Dolphins vs SSW

@ C.S. Nelson Mandela – Via Montagnola – Ancona (AN)

20-21 maggio – Panthers vs Mastini

@ Stadio Lanfranchi – Moletolo Via San Leonardo 110/a – Parma (PR)

— — —

27-28 maggio – Panthers vs Ducks

@ Stadio LANFRANCHI – Moletolo Via San Leonardo 110/a – Parma (PR)

28 maggio – SSW vs Mastini

@ C.S. Crespellano – Via Verdi – Valsamoggia (BO)

28 maggio – Skorpions vs Rhinos

@ Stadio F. Ossola – Via Bolchini – Varese (VA)