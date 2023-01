Lo staff dell’istituto comprensivo di Bisuschio definisce “ingiustificata” la nomina della nuova dirigente

La notizia dell’arrivo a sorpresa dell’ex dirigente dell’IPC Verri al comprensivo di Bisuschio non è stata presa bene dallo staff del dirigente reggente. In una nota, viene definita “ingiustificata” la scelta che cade anche in un momento delicato quale è quello degli scrutini.

«Da lunedì 16 gennaio l’I.C. Don Milani di Bisuschio ha un nuovo dirigente titolare, la prof.ssa Laura Maineri, giunta dall’istituto I.P. Verri di Busto Arsizio, come si apprende dalla nota pubblicata, inaspettatamente, nella giornata di venerdì 13 gennaio sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. La ricaduta di questa scelta ingiustificata, perché avvenuta senza motivo in corso d’anno e a due settimane dall’avvio degli scrutini del I quadrimestre, ha lasciato senza parole sia il personale dell’Istituto della Valceresio sia i genitori degli alunni frequentanti. La dott.ssa Lucia Rossella Magistro, in reggenza da due anni presso il Don Milani e promotrice del grande processo di rinnovamento pedagogico-didattico dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio, continuerà a svolgere il suo servizio presso la sede di titolarità di Viggiù. Auspichiamo che quanto condiviso finora negli Organi Collegiali della scuola, con le famiglie e con le Amministrazioni Comunali possa realizzarsi e consolidarsi nell’immediato e in futuro. Lo Staff del Dirigente».

All’istituto professionale di Busto Arsizio, invece, la notizia del cambio al vertice è stata accolta con favore dopo mesi di dure contestazioni. L’Ufficio scolastico ha già nominato il reggente: si tratta del professor Felice Cimmino, dirigente anche del liceo Bramante di Magenta. Il suo incarico iniziato già ieri e proseguirà fino a fine anno, il 31 agosto.

Intanto si cerca anche un reggente per il comprensivo di Samarate: le disponibilità dovranno pervenire entro le 12 di domani, mercoledì 18 gennaio.