Movimento Alternativo in piazza a Bardello con Malgesso e Bregano col candidato sindaco Giovanni Costanzo

«Mattinata proficua», dicono da Movimento Alternativo, quella di domenica scorsa per il candidato sindaco di Giovanni Costanzo, del nuovo comune Bardello con Malgesso e Bregano. Tanti gli appunti presi dal confronto con alcuni cittadini che si concretizzeranno come impegni da inserire nel programma elettorale. Altrettanto numerosi i “curiosi” che passando in auto hanno scattato fotografie «ai quali porgiamo i nostri saluti nella speranza che ci vengano a trovare durante i prossimi gazebo», spiega lo stesso Giovanni Costanzo: «Si sa che non sono residente in questo Comune e la mia candidatura vuole essere un collante di garanzia per evitare che, amministratori uscenti dai 3 enti protagonisti della fusione, si arrocchino su campanilismi dannosi per la cittadinanza».

«Il nostro è un progetto di network tra le varie amministrazioni della Provincia di Varese e non possiamo permetterci di lasciare indietro fette del nostro territorio per egoismi dei singoli, questo è l’obiettivo da raggiungere e che ci siamo prefissati quando abbiamo cominciato» afferma il co-fondatore di Movimento Alternativo Marco Gasparini. «Ci appelliamo anche a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione delle 3 singole realtà che hanno a cuore il territorio per fissare un incontro e ragionare insieme al fine di completare la lista con persone competenti, omogenee e rappresentative dei tre Comuni protagonisti della fusione» conclude il co-fondatore Max Nicoletti. Al gazebo presente anche Antonio Facciuti: candidato Sindaco per il movimento ad Azzate.