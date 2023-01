Servizio civile in Croce Rossa a Luino: sei posti disponibili

Per un giovane dai 18 ai 28 anni, essere selezionato per un Progetto di Servizio Civile significa dedicare un anno della propria vita in favore di un progetto solidaristico, inteso come impegno per il bene della comunità e, contestualmente, come ricerca costante del valore della pace. L’esperienza del Servizio Civile garantisce infatti ai giovani una forte valenza educativa e formativa, ed è spesso un’occasione unica di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e un prezioso strumento che permette di entrare in contatto e aiutare concretamente le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi nel Servizio Civile, in particolar modo in Croce Rossa, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio culturale, arricchendosi sia da un punto di vista professionale che umano. Parte integrante del Programma è rappresentata infatti anche dall’introduzione dei giovani al mondo del lavoro, alle sue regole e ai suoi orari, e spesso l’esperienza del Servizio Civile rappresenta una tappa preziosa nel percorso formativo dei giovani che vi partecipano.

«Ho iniziato anche io la mia esperienza in Croce Rossa quando avevo vent’anni, partendo proprio con il servizio civile e diventando poi volontario – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli –. Oggi dopo 23 anni sono ancora in CRI, ho fatto un percorso di crescita all’interno dell’associazione e grazie ad essa e alle persone straordinarie che ho incontrato sul mio cammino, sono maturato anche come cittadino attivo all’interno della mia Comunità. Il mio auspicio per i nuovi operatori sarà proprio questo: sentirsi parte del cambiamento nella propria realtà territoriale partendo da piccole testimonianze di umanità, d’aiuto e di buon esempio per gli altri».

Per iscriversi o avere ulteriori informazioni: LOCANDINA