Varese Città che legge: Sprarking pages accende la scintilla della lettura di grandi e piccini

Percorsi alla scoperta della città del libro per i bambini, corsi di scrittura creativa ed esperienze immersive nella lettura tra le iniziative per il 2023 di “Sparkling pages. Accendi la scintilla della lettura”, il progetto con cui la Biblioteca Civica del Comune di Varese si è aggiudicata il secondo posto a livello nazionale tra i comuni con 50.001 e 100.000 abitanti nell’ambito del bando del Centro per il Libro e la Lettura “Città che legge” ottenendo il massimo del finanziamento: 50 mila euro.

È la seconda volta, in poco più di tre anni, che Varese si aggiudica il bando ministeriale: la prima volta nel 2019 con “The Readers, gli ambasciatori della lettura” grazie al quale sono state organizzate numerose attività in città tra le quali la “Notte Bianca del Lettore” e, per i più piccoli, le favole in lingua (inglese, francese, spagnolo e italiano) lette dai ragazzi del Liceo linguistico Manzoni e pubblicate da VareseNews (le trovate tutte a questo link).

IL PATTO LOCALE PER LA LETTURA

Proprio a seguito di questo primo successo è nato il “Patto Locale per la lettura della città di Varese”: sono una ventina, tra librerie, case editrici, associazioni e scuole, le realtà legate alla filiera del libro il cui lavoro congiunto ha prodotto il nuovo progetto vincitore del finanziamento.

Consolidare le skill dei partner negli ambiti della comunicazione e del fundraising; incidere sulle capacità di comprensione e riflessione delle giovani generazioni a partire dalla lettura; ricostruire legami intergenerazionali; consolidare e incrementare la partecipazione ai luoghi della lettura; coinvolgere l’associazionismo; riscoprire le storie e gli scrittori della città. Queste le azioni emblematiche della proposta finanziata, che nasce proprio dalla coprogettazione con i partecipanti al “Patto Locale per la Lettura della Città di Varese”: l’istituto superiore statale “A. Manzoni”, Millepiedi ONLUS, Cooperativa sociale Naturart arl Onlus, Comitato Guido Morselli – il genio segreto, associazione culturale e sportiva dilettantistica IL CAVEDIO, libreria Potere ai Bambini.

SPARKING PAGES

Le azioni previste dal progetto sono diverse: si parte dalla formazione dedicata ai partner per incrementare le competenze su comunicazione e capacità di progettazione e fundraising per arrivare al critical thinking, un percorso rivolto agli studenti liceali che li porterà a riflettere sulla comprensione emotiva e razionale di un libro e preparare short talks da proporre in momenti pubblici agli altri studenti e alla città.

Non mancano il supporto alle biblioteche scolastiche (Liceo Manzoni e scuola secondaria inferiore “A.Frank”) per la catalogazione dei libri e il coinvolgimento dei giovani volontari e il progetto Biblioteca Insieme che prevede l’apertura della biblioteca rionale di San Fermo attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti portatori di disabilità intellettiva accompagnati da personale educativo.

Da non perdere Intus legere, laboratorio di lettura e scrittura creativa a partire dall’opera letteraria dello scrittore varesino Guido Morselli, nominato dalla rivista americana “New Yorker” quale scrittore dell’anno 2020.

Ai bambini in età pre-scolare saranno proposti itinerari turistici nei luoghi della lettura (biblioteche, librerie, parchi a tema letterario), con una vera e propria mappa del tesoro per spostarsi nella Città del libro. Rivolti poi a tutti i cittadini Parole e luoghi della Varese che non c’è più, reading e conferenze a partire dai racconti dei luoghi che non esistono più.

«Con questa iniziativa vogliamo creare un ecosistema favorevole alla lettura in città – ha dichiarato Enzo Laforgia, assessore alla cultura del Comune di Varese – Filo rosso di tutti gli interventi è la passione per la lettura che alimenta il desiderio di leggere ancora. In particolare, supporteremo le biblioteche scolastiche e rionali, valorizzeremo i partner tramite sessioni di formazione e proporremo ai cittadini iniziative ed eventi immersivi per avvicinare il pubblico di tutte le età al piacere di leggere».