“Via Francesco Daverio da mettere in sicurezza”

Buon giorno,

scrivo per mettere in evidenza con il vostro aiuto la strada via Francesco Daverio all’altezza del civico 27 la pericolosità e l’incuria di questo luogo.

Oltretutto ieri sera si è consumato un incidente grave e la moto è tuttora in strada, questo tratto che accompagna verso la stazione di Casbeno viene utilizzata a tutte le ore anche da studenti che non hanno marciapiedi da ulilizzare.

Basterebbe farla a senso unico con due marciapiedi ai lati ma il comune non sente.

Mi rivolgo a voi se volete segnalare la cosa.

Mille grazie

(lettera firmata)