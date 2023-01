I voti del Varese: Piccoli guida, Battistella e Baldaro eseguono, ottimi voti la difesa sperimentale

VARESE – CASATESE, I VOTI DEI BIANCOROSSI

MOLERI 6: Non fa grandi parate, ma quando serve è attento

BATTISTELLA 7: Rientra dopo un lungo infortunio e viene gettato subito nella mischia. Mette da parte le incertezze e gioca una gara molto attenta. Fondamentale l’intervento nel finale per difendere la porta

PICCOLI 7: Sua miglior gara da quando è tornato a Varese. Guida bene i due giovanissimi compagni di reparto e alza il muro

BALDARO 7: In settimana ha compiuto 18 anni, festeggiati con un’altra ottima prestazione. Due gare da titolare, zero gol subiti per il Varese

FOSCHIANI 6,5: Ottimo primo tempo in spinta, sfiorando anche il gol. Ripresa più di attesa ma corre tanto fino alla fine

MECCA 6: Primo tempo così così, nella ripresa trova più spazi e buoni guizzi. Suo il tiro del “gol fantasma”

GAZO 7: Se la difesa regge è anche merito della sua capacità di intercettare tutti i palloni che gravitano dalle sue parti

MALINVERNO 5,5: Ancora bene in fase difensiva, dove ha trovato il suo posizionamento migliore, un passo indietro sulla gestione del pallone

PASTORE 6,5: Ancora da esterno a sinistra, è un’arma d’attacco importante ma non si dimentica di tornare a coprire. Qualche volta però servirebbe meno foga e più ragionamento

CANDIDO 6: Sta trovando la forma migliore e le belle giocate lo dimostrano. È già un punto importante di questa squadra

ROSSINI 6: Questa volta davanti al portiere ci arriva eccome, peccato che la mira non lo premi. L’impegno è tanto, ma si deve sbloccare