Attacco hacker in corso a livello mondiale: problemi in Italia, Francia, Canada e Stati Uniti

Un imponente attacco hacker ha preso di mira in queste ore diversi server in tutto il mondo, in particolare i server VMware ESXi, cau problemi a diversi provider.

L’attacco è stato rilevato dal Computer security incident response team Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, secondo la quale sarebbe stato utilizzato “un ransomware già in circolazione”.

In una nota, l’agenzia precisa che l’attacco è in corso in tutto il mondo, in circa 120 Paesi, e riguarda qualche migliaio di server compromessi. Gli episodi sono stati registrati in Francia, che sarebbe al miomento la nazione più colpita, in Finlandia e Italia ma anche in Canada e negli Stati Uniti

In particolare in Francia l’allarme è scattato subito, a causa di un elevato numero di infezioni registrato sui sistemi di alcuni provider. Poi sono entrati nel mirino degli hacker Italia e Stati Uniti.

L’attacco ha preso di mira i server VMware ESXi, la cui vulnerabilità sfruttata dagli hacker è stata corretta recentemente dai costruttori: “Non tutti coloro che usano i sistemi attualmente interessati l’hanno risolta – spiega l’agenzia per la cybersicurezza – e i server presi di mira, se privi delle correzioni adeguate, “possono aprire le porte agli hacker impegnati a sfruttarla in queste ore dopo la forte crescita di attacchi registrata nel weekend”.

In Italia sono decine le realtà che hanno riscontrato problemi, e i casi sembrano destinati ad aumentare.