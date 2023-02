Burian si fa sentire, giornate soleggiate ma il termometro resta giù

Burian è arrivato e si fa sentire. Freddo e gelo continueranno anche nei prossimi giorni e almeno fino a San Valentino quando nel temperature torneranno ad alzarsi. Per ora, il vento dalla Russia continua a soffiare. In Lombardia per la giornata di mercoledì 8 febbraio ci sarà un aumento della nuvolosità, ma giovedì 9 febbraio l’alta pressione dovrebbe garantire tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nelle valli montane le temperature potrebbero scendere anche sotto lo zero.

A Varese e nel Varesotto, in particolare, secondo il Centro Geofisico Prealpino, le temperature per la giornata di mercoledì restano basse, minima a -3. Gelate diffuse all’alba. In mattinata e primo pomeriggio tempo soleggiato, in seguito annuvolamenti irregolari a ridosso dei rilievi, specie sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Asciutto o soltanto rari fiocchi sulle Alpi in serata.

Giovedì 9 febbraio qualche nube residua all’alba, poi tempo ovunque ben soleggiato. Temperature senza variazioni rilevanti, il freddo continua. Venerdì la giornata si preannuncia simile, con sole e gelo.