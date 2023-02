Canottieri Travedona Monate: ottimi risultati alla Gran Fondo “D’inverno sul Po’”di Torino

Alla 40a edizione della Regata Internazionale di Gran Fondo “D’inverno sul Po’”di Torino ottimi risultati per la Canottieri Monate. Alla seconda gara della stagione, nonché prima esperienza fluviale, conquistano il secondo Oro consecutivo nel 4 di coppia gli Allievi C Bruno Vierucci, Stefano Bruzzi, David Zingaro e Thomas Tiziani. Il #4Meravigla (come si è scherzosamente auto definito l’equipaggio) ha avuto la meglio sugli altri 19 armi in gara, coprendo i 5000m del percorso con lo splendido tempo di 17’:47”:42.

Altre soddisfazioni dall’ORO nel doppio Allievi B2 femminile di Anja Wollgast e Emma Maretti, vincenti sui 1000 metri in 3’:33”:06, e dall’Argento nell’ Otto Cadetti Femminile 5000 metri (in misto con la Arolo SC) di Giulia Franzetti, Elisa Martinello, Greta Rizzi, Erika Tombolato, Hajar Lemhani, Giorgia Zinno, Linda Reggiori, Martina Vincenzi, Alessia Comodo (tim.) con 17’:41”:72.

Degne di nota inoltre le prestazioni di Alessandro Binda e Vilmos Benczùr giunti quarti nel Due senza Under 19 maschile con 16’:19”:13 , e dell’Otto Senior A femminile di Eleonora Bruzzi, Manuela Bertola, Gaia Carniato, Alessia Comodo, Gaia Fusato, Rachele Ponti, Chiara Stanganelli, Carlotta Stella, Leonard Holzwarth (Tim.), arrivato quinto con 16’:32”:58, che per la prima volta porta i colori della Canottieri Monate a gareggiare in questa specialità e categoria. Una menzione speciale per l’Allievo A Tommaso Sorrentini alla sua primissima esperienza agonistica. Complimenti a tutti gli atleti in gara e ai coach Deborah Battagin e Omar Callegari.