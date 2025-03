Bambini e device digitali? Se ne parla a Travedona Monate

L’utilizzo dei dispositivi digitali come smartphone e tablet già da bambini è un rischio o può rappresentare anche un’opportunità? È la domanda al centro dell’incontro con il pediatra Vittorio Vezzetti e lo psicologo Simone Butera in programma giovedì 27 marzo alle 20:30 alla scuola dell’infanzia di Travedona Monate in Via Largo Madre Clelia 22.

L’evento dedicato ai genitori e a chi si prende cura dei più piccoli è organizzato dalle scuole dell’infanzia di Cadrezzate con Osmate, Ternate, Travedona Monate e Varano Borghi.

L’incontro si potrà seguire anche in diretta sul canale YouTube del Comune di Travedona Monate e in videoconferenza su Google Meet a questo link.