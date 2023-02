Carnevale, arte e un tuffo nella Parigi degli anni ’30 tra gli appuntamenti di febbraio della Galleria Boragno

Continua per tutto il mese di febbraio il ricco programma di eventi alla Galleria Boragno di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio.

Ecco il calendario delle prossime settimane:

– giovedì 23 febbraio dalle 17 alle 18 la Galleria Boragno ospiterà uno speciale Laboratorio di Carnevale con Bimby per bambini dai 2 agli 8 anni: i bambini potranno decorare le proprie maschere di Carnevale con pasta modellabile colorata, mentre – sempre con l’aiuto del Bimby – le mamme prepareranno una golosità a sorpresa.

Il laboratorio è gratuito e aperto a un massimo di 15 bambini: prenotazioni via Whatsapp al numero 338-4503900.

– venerdì 24 febbraio alle 21 si terrà alla Galleria Boragno il primo appuntamento con il ciclo “Conversazioni sull’Arte” organizzato dal Centro Artecultura Bustese (CAB). L’incontro con l’artista Silvia Cibaldi sarà presentato da Maria Cristina Limido.

L’evento è aperto a tutti; un secondo incontro si terrà venerdì 31 marzo e avrà come protagonista Annalisa Mitrano.

– lunedì 27 febbraio alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Parigi, 1930“, opera d’esordio di Anna Mondini: un’affascinante storia d’amore tra passato e presente, tra realtà e fantasia.

L’incontro con l’autrice sarà moderato da Sarah Pellizzari Rabolini.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

È in corso, infine, l’edizione 2023 del festival di filosofia Filosofarti, che proseguirà fino al 18 marzo a Gallarate e in diverse location di tutta la provincia. Il tema della nuova edizione è “Limite/Illimite“.

Nel corso della manifestazione sono in programma 3 incontri alla Galleria Boragno: mercoledì 1° marzo alle 18 la presentazione del libro “Che contratti!” di Veronica Morlacchi, mercoledì 8 marzo alle 18 l’evento “Ricordando Matteo M.Vecchio” e venerdì 10 marzo alle 18 “Maupertuis: il filosofo, l’accademico, il polemista“.

Il programma completo del festival è consultabile all’indirizzo https://www.filosofarti.it/edizione2023.php.