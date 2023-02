A Curiglia con Monteviasco vota il 25% degli elettori e stravince Fontana

Il primo risultato elettorale a livello comunale arriva da Curiglia con Monteviasco, il secondo comune meno popoloso della provincia.

Il centrodestra di Attilio Fontana ha ottenuto l’82,14% dei voti, pari a 46 voti. Otto gli elettori di Pierfrancesco Majorino, che ha ottenuto il 14,29%. Letizia Moratti ha convinto due abitanti dei paesi di Curiglia e Monteviasco, che corrispondono al 3,57%. Nessun voto invece per la sinistra-sinistra di Unione Popolare.

Anche qui vincono prima di tutto la disillusione e l’astensione: hanno votato per il presidente 56 persone, vale a dire il 25% degli elettori aventi diritto.

Il Comune comprende anche Monteviasco, uno dei due villaggi di Lombardia che non sono raggiunti da strade.

Un tempo collegato con una funivia, il villaggio non è più accessibile se non a piedi: a fronte dei ritardi di riapertura della funivia (che in parte dipende dalla Regione ma non solo, anche dal Ministero dei Trasporti) i pochi abitanti rimasti – sette – i proprietari di seconde case e i gestori di attività economiche avevano persino proposto provocatoriamente l’annessione alla Svizzera, che dista pochi km.

Curiosità quasi paradossale: i pochissimi elettori di Monteviasco dovevano comunque votare a Curiglia, sede comunale, distante un’ora di cammino almeno.

Nel Comune più piccolo della provincia, Duno, la partecipazione al voto è stata decisamente più alta in termini percentuali, ha votato il 60% degli iscritti: Fontana ha invece preso il 62,34% (48 voti), Majorino il 19,48% (15 voti), la Moratti 16,88 (13), Mara Ghidorzi 1,30% (un unico voto).

L’affluenza più bassa in Provincia è stata in un altro Comune molto vicino alla Svizzera, Cremenaga, dove ha votato solo il 22% degli iscritti.