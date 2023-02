Dal twirling al crossfit, 40 società sportive danno il via a Busto Arsizio Città Europea dello Sport

È stata una cerimonia senza dubbio partecipata ma forse un po’ troppo ingessata da una lunga serie di interventi istituzionali quella che ha inaugurato l’anno europeo dello sport a Busto Arsizio. Le protagoniste della serata all‘e-Work Arena sono state le quaranta associazioni che hanno riempito il campo della Uyba con i loro atleti di ogni età e ogni abilità. Toccherà infatti a loro, quest’anno, portare in alto nei risultati Busto Arsizio, eletta da Aces Europe Città Europea dello Sport e in tanti hanno risposto sì.

A condurre la cerimonia ci ha pensato la giornalista bustocca Chiara Milani che ha introdotto le società sportive e le autorità presenti, tra le quali era presente il neo-rieletto presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che, tra un complimento e l’altro a città e atleti, ha annoverato il palazzetto tra gli impianti che possono avere un ruolo nelle prossime olimpiadi invernali: «In un impianto come questo ci sono le possibilità» – ha risposto il governatore ad una sollecitazione.

Sogni a parte c’è una realtà concreta a Busto Arsizio, una base solida di sportivi in tantissime discipline (alcune anche poco conosciute) e l’assessore allo Sport Maurizio Artusa, la presidente del Consiglio Laura Rogora e il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli hanno voluto sottolineare nei loro interventi. Tra i presenti anche il prefetto Salvatore Pasquariello, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il rappresentante di Aces Simone Pintori e la vicepresidente del Coni Claudia Giordani.

Sul campo si sono esibiti diversi gruppi che hanno espresso danza (asd Aretè), twirling (Pro Patria Twirling) e i freestyler Tommaso Daigoro De Bernardi, Davide Pisani, Lorenzo “Lukas” Bruzzese. Dietro di loro la regia sempre attenta dell‘Assb, associazione delle società sportive bustesi che finge da “sindacato” dello sport in città con Cinzia Ghisellini instancabile presidente e promotrice. Dai pattini a rotelle al tiro a segno, dal calcio al basket, la ginnastica in tutte le sue declinazioni, le arti marziali e la danza. Migliaia di ragazzi che seguono discipline a volte poco considerati ma di fondamentale importanza per la base dello sport nazionale.

Infine sono stati premiati alcuni atleti che si sono distinti in varie discipline: Mauro Miele (campione del mondo Rally Master), Paolo Tagliabue per CAI Sezione di Busto Arsizio (per centenario 2022) , Renzo Oldani per S.C. Binda (per partenza 2021 e 2022 Tre Valli Varesine e Tre Valli Woman da Busto Arsizio), Emanuele Gambertoglio per associazione Tigrotto per Busto (attività promozione sport cittadino), Stefania Moneta (campionessa mondiale triathlon 2022) , Riccardo Maino (3 ori mondiali FISDIR ginnastica artistica 2022), Leonardo Abruzzo (giovane campione di motociclismo), Matteo Masetti (campione olimpico non udenti giavellotto 2022), Domenico Rossi (bustocco giocatore del Venezia in prestito alla Pro Patria), Andrea Strazzanti (vincitore Campionato Lombardo Gimkana esordienti 2022), Chiara Stefanazzi (pluri campionessa mondiale twirling).