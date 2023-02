Elezioni regionali: successo per il dibattito politico organizzato dal Consiglio Giovani di Laveno

Il dibattito fra i candidati al consiglio regionale, tenutosi il 1° febbraio nella sala civica del comune di Laveno e organizzato dal Consiglio Comunale dei Giovani, ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse forze politiche: Stefano Sist (Azione e Italia Viva) e Roberto Cenci per Letizia Moratti Presidente, Dino De Simone (Patto Civico), Massimiliano Balestrero (Europa Verdi – Sinistra Italia) e Francesca Bonoldi (movimento 5 stelle) per Pierfrancesco Majorino Presidente, Luca Folegani (Fratelli d’Italia) e Cristina Galimberti (Lega) per Attilio Fontana Presidente e Fabrizio Baggi (Unione Popolare) per Mara Ghidorzi Presidente.

I temi trattati, a cui i candidati sono stati chiamati a rispondere, hanno riguardato questioni cruciali come l’istruzione, il cambiamento climatico, l’inefficienza del trasporto pubblico e della sanità pubblica, l’autonomia della Lombardia, le Olimpiadi del 2026, il turismo, la situazione dei Neet (giovani che non hanno e né cercano un impiego e che non frequentano una scuola né un corso di formazione), il precariato lavorativo e la crescente percentuale di ragazzi che soffrono di attacchi di panico e ansia.

Sebbene non ci sia stato molto accordo sulla questione dell’autonomia della Lombardia e delle Olimpiadi del 2026, i candidati erano tutti concordi sulla necessità di cambiare rotta per affrontare questi problemi con soluzioni concrete e innovative per migliorare la qualità della vita della popolazione. Durante la discussione, inoltre, sono state diverse le proposte emerse che riguardavano la comunità locale e il territorio del nord della provincia.