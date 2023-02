Hybris & Totó rilasciano il loro nuovo singolo “ATTIMO”

Hybris & Totó due rapper e fratelli rispettivamente classe 2002 e 1997 rilasciano il loro nuovo singolo “Attimo” in collaborazione con il producer Russo YoungMoney.

Dopo un periodo di stop dalle uscite ufficiali il nuovo singolo è stato pubblicato sulle principali piattaforme digitali di

streaming, a mezzanotte di venerdí 17 febbraio. La traccia era già stata eseguita live come inedito durante i numerosi eventi che i due artisti hanno svolto recentemente. Il feedback positivo ricevuto dal pubblico, a seguito dell’ascolto, ha portato quindi i fratelli a pensare ad una pubblicazione ufficiale.

Seppur pubblicata come singolo “Attimo” rappresenta il primo tassello di un progetto più grande infatti Hybris & Totó affermano di non volersi fare attendere per le prossime pubblicazioni che avverranno con una cadenza molto più frequente.

La produzione, affidata a YoungMoney, ha delle influenze di musica elettronica che riportano immediatamente alle sonorità “Club Banger”. Per quanto riguarda il testo, invece, entrambi i rappers hanno voluto dare un significato ben preciso al singolo: gli istanti, gli attimi sono fugaci e volatili ma sono proprio questi che, se colti , portano a godere appieno della propria esistenza rendendoci padroni del nostro futuro. Il viaggio della vita dipende da quello che facciamo attimo dopo attimo ma il tempo a volte sembra non bastare.

La fortuna del nostro viaggio dipende dall’interpretazione e dal significato che attribuiamo agli

istanti vissuti. “Abbiamo sempre seguito la filosofia del less is more” dicono Hybris & Totò “Siamo sempre alla ricerca di nuove sonorità e di contenuto, al fine di portare alle orecchie dei nostri ascoltatori un prodotto che valga la pena di essere ascoltato ma che sopratutto lasci un segno”.

Attimo è stata registrata mixata e masterizzata presso l’Habitat Studio da DJ Telaviv, artwork e visuals curati direttamente dai due fratelli.

