La Pro Patria a Trento, Vargas: “Affrontiamo la squadra più in forma del momento”

“Più alta è la vetta più è facile è cadere”. Una lezione a cui dovrà stare molto attenta la Pro Patria di Jorge Vargas sabato 11 febbraio, ore 14:30 sul campo dello stadio Briamasco, dove i gialloblù del Trento vogliono continuare a mietere “cadaveri squisiti” – dalla Juve Ng al Renate – in questo 2023 da imbattuti.

Dopo la bella vittoria contro il Vicenza, i tigrotti di Busto Arsizio devono dunque dimostrare di non essere da meno dei tridentini (partiti a rilento e ancora in dietro in classifica nonostante il cambio di rotta avuto con Bruno Tedino in panchina) con l’obiettivo del quarto centro consecutivo, vittoria che permetterebbe di raggiungere i punti della scorsa stagione e di proseguire la bellissima rincorsa che al momento li vede quarti in classifica a -4 dalla Pro Sesto capolista. (Leggi qui l’articolo di VareseNews con l’analisi degli ottimi numeri della Pro Patria).

«Sarà una partita molto delicata e pericolosa per noi – commenta alla vigilia l’allenatore dei bianco-blu Jorge Vargas -. Il Trento è un avversario forte e sta attraversando un momento molto positivo. Nel 2023 si è ripreso molto bene facendo molti punti, credo sia la squadra che ne ha fatti di più quest’anno».

Per la Pro Patria invece il nuovo anno ha portato in ordine 1 pareggio, 2 sconfitte e 3 vittorie, una crescita che comunque certifica il buon momento che si sta vivendo in Via Ca’ Bianca, anche se la vittoria col Vicenza è costata caro dal punto di vista dell’infermeria: per la trasferta nella terre delle Aquile non saranno del match Lombardoni e Castelli, entrambi fermatisi nella gara di domenica allo Speroni. Di contro una buona notizia: il rientro a centrocampo di Nicco, anche se il suo impiego dal primo minuto è tutt’altro che certo viste le buone prestazioni sulla catena di destra con Perotti esterno e Vezzoni spostata mezzala.

«Le emergenze? – risponde Vargas – Siamo abituati a doverle gestire. Il resto del gruppo sta molto bene e per questo pensiamo di poter fare una buona gara contro una squadra forte. I ragazzi sanno che con il giusto entusiasmo possono fare punti ovunque: al momento di giocare le partite serve sempre la giusta tensione perché se si entra in campo rilassati poi può diventare difficile far girare la partita nel modo giusto. Penso che la partita a Trento sia più difficile rispetto a quella in casa col Vicenza, dove era naturale che ci fosse una motivazione extra. Il Trento al momento è la squadra migliore del campionato, a partire dai punti che ha fatto. Se non si entra in campo con l’atteggiamento giusto si rischia di fare brutta figura».

Inevitabile per il mister anche un confronto con la gara persa dell’andata quando, proprio a pochi giorni dall’insediamento di Tedino, la Pro Patria perse in casa una gara giocata per un terzo in inferiorità numerica, con il gol di Ndrecka che non bastò a salvare la squadra dalla sconfitta: «All’andata abbiamo perso giocando in 10 vs 11 perché non abbiamo affrontato in maniera giusta, soprattutto a livello mentale, il nostro avversario – spiega Vargas -. Il calcio è questo: se uno sbaglia, è giusto che paghi. Sabato saremo molto prudenti in campo ma cercheremo di fare la nostra partita, come ogni giornata di campionato. Riuscire a fare risultato sarebbe molto importanti per i ragazzi».

«L’entusiamo che c’è attorno alla squadra? – chiosa – Onestamente non seguo certe situazioni e non me ne rendo molto conto. Fa sicuramente piacere il calore dei tifosi ma questo percorso non è ancora finito e c’è tanto da fare».

PATRIZIA TESTA CONSIGLIERA DELLA LEGA PRO

La Presidente bianco-blu farà parte del Consiglio Direttivo di Matteo Marani, eletto nella giornata di ieri giovedì 9 febbraio a Roma dall’Assemblea dei Club come nuovo Presidente di Lega Pro.

ARBITRI

Sarà Andrea Zanotti della Sezione di Rimini ad arbitrare Trento – Pro Patria, in programma sabato 11 Febbraio alle ore 14.30 allo Stadio “Briamasco”.

A completare la terna, gli assistenti Leonardo Tesi della Sezione di Lucca e Alberto Rinaldi della Sezione di Pisa. Quarto Ufficiale Mattia Drigo della Sezione di Portogruaro.

INFERMERIA E DIFFIDATI: Ritorna Nicco, fuori Castelli e Lombardoni

Indisponibili: Brignoli, Castelli, Fietta, Lombardoni, Parker, Sportelli, Rossi, (Ghioldi).

Diffidati: Bertoni, Gavioli, Ndrecka, Perotti, Saporetti, Vaghi.

CLASSIFICA

Pro Sesto 46 -; Pordenone 45; Feralpisalò 44; AURORA PRO PATRIA 42, Lecco 42; Vicenza 41; Renate 39; Arzignano 38; Novara 37, Juventus Next Gen 37 -; Albinoleffe 34, Pro Vercelli 34, Padova 34; Trento 33; Virtus Verona 31 -; Sangiuliano 30, Mantova 30; Pergolettese 29; Piacenza 23 -; Triestina 19.

DIRETTAVN