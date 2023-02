Aveva lasciato “a terra” i viaggiatori, ora Essevacation di Gallarate è fallita

il tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato la liquidazione giudiziale della società“. Il pronunciamento della sezione fallimentare è di due mesi fa, ma la notizia arriva oggi: “A tutti i creditori della Esse Vacation. Si informa che“. Il pronunciamento della sezione fallimentare è di due mesi fa, ma la notizia arriva oggi: Essevacation, la società che aveva lasciato a terra centinaia di clienti al momento delle vacanze estiva 2022, è fallita

La comunicazione è arrivata sulla pagina facebook della scietà, oggi in mano al curatore ,Maria Pia Sala, con l’invito all’insinuazione al passivo nella procedura.

Chi “avanza” soldi da Essevacation ha ora dieci giorni per presentare digitalmente la richiesta: la data fissata per la verifica dei crediti è il 21 marzo alle 11:15, al competente tribunale di Busto.

Sono decine i clienti che ancora aspettano risarcimenti per quanto avevano pagato per le vacanze, a volte acconti, a volte la cifra completa, visto che alcuni avevano scoperto la “bancarotta” della società quando avevano già le valigie in mano. I clienti vengono protetti almeno in parte dall’assicurazione, che sta inviando i primi bonifici. Ma tra i creditori si trovano anche dipendenti ed ex dipendenti, che avevano già sollevato la loro situazione, finita più in secondo piano forse rispetto a chi aveva perso le vacanze.

Essevacation aveva uffici a Gallarate: ad agosto la sede di Corso Sempione era stata assediata dai clienti inferociti, rassicurati da Maurizio Tenconi, che aveva parlato di «un diverbio con un grosso fornitore ». Poi gli uffici erano stati abbandonati, da un giorno all’altro. L’epilogo del fallimento, in fondo, era già scritto.