A Marnate musica e sport per San Valentino

Cultura e sport sono di scena a Marnate questa settimana con due appuntamenti legati a San Valentino.

L’Amministrazione comunale sabato 18 febbraio invita tutta la cittadinanza al concerto “Cantare l’amore”, una serata che si terrà con inizio alle 21 in Sala consiliare: un viaggio musicale tra le più belle canzoni d’amore, interpretate dall’artista Luca Marino (nella foto).

A questo incontro farà da contraltare un’iniziativa sportiva, un corso di difesa personale gratuito riservato alle donne e organizzato con la società sportiva Fusion asd perché, spiegano gli amministratori marnatesi “l’amore a volte viene confuso con il possesso e la violenza che spesso colpiscono le donne. Il corso è stato finanziato all’interno dei contributi per la promozione dello sport messi a disposizione del Comune per progetti di promozione sportiva”. La prima lezione è in programma martedì 14 febbraio dalle 18 alle 19 alla palestra delle scuole medie, in via san Carlo.