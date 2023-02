Pullman in sosta con i motori accesi, la segnalazione e la risposta di Autolinee Varesine

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera di un lettore di VareseNews riguardo ai pullman che verrebbero “tenuti con i motori accesi per ore per poter beneficiare di riscaldamento e dell’aria condizionata, senza pensare ad ambiente e inquinamento”. Abbiamo chiesto ad Autolinee Varesine di rispondere al lettore, risposta che alleghiamo di seguito.

Bus in sosta. Pullman con i motori accesi per ore per poter beneficiare di riscaldamento e dell’aria condizionata, senza pensare ad ambiente e inquinamento.

Ogni giorno questi bisonti della strada restano fermi anche per ore con il motore acceso. Nel nuovo Piazzale Kennedy adiacente alla stazione delle Ferrovie Nord, la storia si ripete ogni giorno. Sono i bus blu delle Autolinee Varesine (CTPI – Consorzio Trasporti Pubblici Insubria), e delle società private i cui autisti non si curano dell’inquinamento atmosferico, acustico e del consumo inutile di carburante che provocano in sosta con il motore acceso e se qualche cittadino lo chiede, l’autista lo guarda con aria scocciata e di sufficienza. Per non parlare dei bus di società private a lunga percorrenza (Italia e estero), che rimangono fermi con il motore acceso per decine e decine di minuti e molto spesso anche più di un’ora.

Paradossale e inutile che nel frattempo si facciano conferenze sull’inquinamento, si mettano segnaletiche ai semafori per far spegnere il motore delle auto, si incentivano macchine e bus elettrici per non inquinare, si facciano ordinanze come quella recentissima del Comune di Varese: ”Adozione misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale – anno 2022/2023” dove fra decine e decine e decine di normative si consiglia anche di fare riferimento a LIFE PREPAIR che con il coordinamento di Regione Lombardia, ha avviato la campagna “brucia bene la legna, non bruciarti la salute”, per ridurre l’inquinamento da legna.

Sarebbe salutare per TUTTI, che le istituzioni oltre a occuparsi di come bruciare la legna, si impegnino a far rispettare l’art.157 del codice della strada e far spegnere questi motori.

L’ art.157 (7-bis), del Codice della Strada, proibisce e multa i veicoli in sosta con il motore acceso. L’articolo recita “E’ fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a euro 432.”.

Quasi una beffa questa indifferenza, pensando al programma pre elettorale 2021 dell’attuale Sindaco di Varese dove si legge “Soprattutto Ambiente – Obiettivo zero sforamenti PM10 e PM 2,5 entro il 2030. La sostenibilità ambientale è strettamente connessa alla salute pubblica. Compito dell’amministrazione comunale diventa oggi anche quello di attivare azioni efficaci e dirette per ridurre emissioni e smog”