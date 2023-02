Si celebra il ricordo dell’esodo istriano, le iniziative a Varese in provincia

Il 10 febbraio si celebra “Giorno del Ricordo”. Il giorno è quello dell’anniversario dei trattati di pace di Parigi, imposti all’Italia al termine della Seconda Guerra Mondiale, che comportarono la perdita delle colonie, di tre province tra Venezia Giulia e Dalmazia (a favore della Jugoslavia), di tre Comuni sulle Alpi Marittime (a favore della Francia).

Il Giorno del ricordo è stato istituito dalla Repubblica nel 2004, “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Furono 300mila gli italiani che lasciarono il territorio passato alla Jugoslavia, minacciati dall’eliminazione fisica di persone in parte ritenute colpevoli di complicità con la politica antislava e la repressione violenta del precedente regime fascista, in parte considerate ostili in quanto italiane, in parte solo “irriducibili” al nuovo regime comunista che si andava imponendo (una ricostruzione complessiva valida si trova nel documento della Commissione Italo-Slovena, frutto di un lavoro quasi decennale degli storici).

Per quanto le modalità di eliminazione siano state diverse, simbolicamente le violenze sono rappresentate dalle foibe, le cavità naturali usate per far sparire i corpi.

Anche in provincia di Varese sono state organizzate diverse iniziative. Eccone alcune:

BUSTO ARSIZIO – Venerdì 10 febbraio diverse iniziative per ricordare don Emerico Ceci il parroco di Borsano che aiutò molti giuliani e dalmati venuti a vivere a Busto Arsizio e un nuovo approfondimento su Norma Cossetto, grazie agli studenti delle scuole cittadine – Leggi

CASSANO MAGNAGO – Il Giorno del ricordo sarà celebrato domenica 12 febbraio. Appuntamento alle 10 al sacrario del cimitero – Il programma

FERNO – Due gli appuntamenti. Fino al 10 febbraio, all’interno del palazzo comunale sarà esposta la mostra intitolata “Il Giorno del Ricordo – Conoscere per Ricordare”, mentre giovedì il 9 febbraio, alle 20.45, in Sala consiliare sarà proposta la rappresentazione teatrale “Il cerchio – nessuno è innocente” – Lo spettacolo

GALLARATE – Due gli appuntamenti organizzati dal Comune: l’intitolazione di un giardino alla memoria dei martiri delle foibe, in programma venerdì 10 febbraio al mattino, e la presentazione del libro “Testimoni di un esodo” nel pomeriggio al Ma.Ga. – Leggi

LUINO – Due i momenti ufficiali in programma venerdì 10 febbraio: alle 11 in Comune e a seguire al monumento del Marinaio sul lungolago – Leggi

SESTO CALENDE – Venerdì 10 febbraio alle 18.15 nella sala Cesare da Sesto, conferenza con il senatore Roberto Menia, primo firmatario della legge 92/2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo – Leggi

VARESE – Sabato 11 febbraio il Comune ha organizzato insieme all’associazione dell’associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia un incontro sul tema “Comunicare il ricordo”, che verrà proposto anche mercoledì 15 febbraio al mattino – Leggi

VENEGONO SUPERIORE – Sabato 11 febbraio, il gruppo Alpini ha organizzato un concerto di canti popolari e alpini con il Coro Val Tinella di Gavirate. Ingresso libero – Il concerto