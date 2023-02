Si rafforza la squadra dei chirurghi del Verbano diretti dal primario Stefano Rausei

Si amplia la squadra della chirurgia dell’ospedale di Cittiglio e Angera diretta dal primario Stefano Rausei. Ai 9 specialisti si è di recente aggiunta una nuova specialista proveniente dall’istituto Clinico Città Studi di Milano.

Nelle due sedi del Verbano vengono effettuati interventi di proctologia, sia ambulatoriale, sia chirurgica, con l’attivazione, per questo secondo ambito, dal giorno 1° febbraio, di una seduta operatoria settimanale specifica all’Ospedale di Angera, che passa da due a tre sedute a settimana, a cui si aggiungono le tre sedute chirurgiche settimanali all’Ospedale di Cittiglio.

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, sia su Cittiglio sia su Angera, è possibile prenotare visite dedicate a patologie di interesse chirurgico di vari ambiti, dai tessuti molli, alla parete addominale, all’apparato gastroenterico o di natura endocrinologica.

«La chirurgia di Cittiglio – Angera è impegnata al massimo per offrire le risposte più complete alle esigenze di questo territorio che conta da solo oltre 120mila residenti – spiega il Dott. Stefano Rausei, Direttore della Chirurgia Varese-Cittiglio – Al contempo, siamo molto attenti anche sul versante dell’innovazione, che per l’attività chirurgica è decisivo, così da offrire ai pazienti i più elevati standard di cura. In particolare, stiamo implementando la chirurgia mini-invasiva ad alta definizione (4K) guidata dalla fluorescenza mediante verde di indocianina, per una migliore, nonché più sicura, visualizzazione delle strutture anatomiche durante l’atto operatorio».