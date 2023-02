Webinar di Camera di Commercio sull’etichettatura ambientale

L’appuntamento online è per mercoledì 22 febbraio, quando dalle 11 alle 12.30 si svolgerà un webinar per approfondire il tema dell’etichettatura ambientale. Questo alla luce delle linee guida pubblicate dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per il corretto adempimento all’obbligo da parte delle imprese. Dal 1° gennaio, occorre infatti redigere l’etichetta ambientale degli imballaggi immessi al consumo in Italia: l’obiettivo è di fornire informazione sulla corretta gestione dei rifiuti derivanti appunto dagli imballaggi al termine del loro utilizzo.

L’iniziativa è promossa da Conai e Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino in collaborazione con gli enti del sistema camerale (Camere di Commercio, Unioni regionali, aziende speciali del territorio) aderenti al Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti. Partecipazione gratuita, con la possibilità di anticipare in fase di registrazione i quesiti che saranno evasi dagli esperti partecipanti al webinar. Iscrizione online all’indirizzo: http://tiny.cc/zgr3vz