Anziano investito a Solbiate Olona, è grave

Un grave incidente che ha coinvolto un pedone si è verificato questa mattina (lunedì) in via Vittorio Veneto a Solbiate Olona. Un uomo di 88 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada in pieno centro. L’uomo ha riportato gravi ferite e per soccorrerlo, oltre all’ambulanza e all’automedica, è arrivato anche l’elisoccorso che ha trasportato l’ottantottenne all’ospedale di Varese in condizioni gravi. Gli agenti della Polizia Locale sul posto hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’investimento.