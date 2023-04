Evade da casa per andare al bar e aggredisce i carabinieri: arrestato a Cuveglio

È stato sorpreso fuori dalla sua abitazione, seduto in un bar di Cuveglio: si trovava in regime di detenzione domiciliare e i carabinieri quando l’hanno notato gli hanno chiesto conto delle sue azioni. Per tutta risposta l’uomo ha tentato la fuga e ha colpito con un pugno i militari.

È quanto successo ieri, martedì 26 aprile, nel pomeriggio fuori da un esercizio pubblico che si affaccia sulla statale 394. L’uomo, 57 anni,con precedenti per danneggiamento e minaccia, furto, sottrazione di cose sottoposte a sequestro, è finito dinanzi al giudice di Varese in stato di arresto per la convalida del provvedimento restrittivo.

Durante l’udienza l’uomo ha ammesso le sue responsabilità e ha chiesto scusa per l’accaduto (sapeva di poter uscire di casa dalle 10 alle 12 ma il fatto è avvenuto alle 18); il pm ha chiesto la misura degli arresti domiciliari nell’abitazione di Vergobbio, il difensore invece l’attenuazione della misura. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura degli arresti domiciliari.

Foto Pexels