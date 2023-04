Inaugurato il parco giochi della Pace a Casale Litta

Un parco giochi inclusivo nel parco della scuola primaria. È stato inaugurato ieri, durante la Festa della Liberazione, dal sindaco Graziano Maffioli, dal parroco Don Angelo e da tanti, tantissimi bambini.

Una festa in piena regola, e un’inaugurazione che meglio di così non poteva andare: i giochi sono stati presi d’assalto e subito “messi alla prova”.

«Siamo qui oggi per inaugurare insieme il nuovo parco giochi di Casale Litta, un parco ricco di tante attrezzature, sorprendente per le possibilità che offre ed inclusivo, progettato cioè anche per bambini con abilità diverse – ha detto il sindaco Maffioli nel suo discorso – Un parco giochi sicuramente costoso, per il quale abbiamo investito ben 280 000 euro, ma come amministrazione lo abbiamo fortemente voluto perché abbiamo pensato ai nostri giovani e ai bambini in particolare. Una scelta che vuole essere uno sguardo importante al futuro come lo fu per la nostra scuola primaria oggi presa a modello».

L’area è composta da “isole ludiche” collegate tra loro attraverso percorsi pedonali in modo che i giochi siano accessibili anche ai bimbi con disabilità. Durante l’orario scolastico il parco sarà a disposizione solo dei bambini che frequentano la scuola mentre nel pomeriggio e nei festivi sarà aperto a tutti.

«Non vorrei ribadire in modo retorico delle evidenze di cui spesso si sente parlare dai media: da tempo, molti esperti, parlano di “emergenza educativa” riferendosi ai crescenti problemi dei nostri giovani che faticano a vivere serenamente e in modo attivo e autonomo nella società. Da sindaco inoltre devo constatare l’aumento delle segnalazioni e delle richieste di assistenza rivolte ai nostri servizi dalle famiglie – ha spiegato il sindaco- .

Da parte nostra, tra le altre iniziative promosse, abbiamo riconosciuto la necessità di sostituire il piccolo e ormai desueto parco giochi che non poteva offrire reali occasioni di incontro e di condivisione. Da qui l’idea di un nuovo spazio che ha lo scopo di favorire non solo la socializzazione e il gioco tra i bambini, ma anche il movimento, lo stare all’aria aperta, tutti elementi che dovrebbero promuovere un contesto di crescita sereno e adatto ai più piccoli».

«Abbiamo scelto di realizzarlo qui, in una zona centrale rispetto al nostro territorio comunale ma soprattutto nel parco della scuola primaria, quella scuola che riveste un ruolo educativo fondamentale e con la quale vogliamo continuare a collaborare in un’ottica di innovazione e di sostegno nella ricerca di nuovi contesti di esperienze e progetti pensati per i più piccoli. A tutti voi bambini oggi consegniamo questo parco giochi – ha concluso il sindaco -: l’abbiamo chiamato Parco Giochi della Pace, perché possiate imparare a costruire la pace e a realizzare un futuro di pace. Abbiatene cura, fate in modo che diventi un luogo di gioco, di condivisione, dello stare insieme con gioia».