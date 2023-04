Le manifestazioni del 25 aprile a Saronno

Anche la città di Saronno prevede le celebrazioni istituzionali per il 25 aprile.

Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Libertà, dove si farà l’alzabandiera. Alle 10 santa messa nella chiesa prepositurale, dopo la quale è previsto il corteo, che si snoda da corso Italia verso piazza san Francesco, via Diaz, viale Rimembranze, piazza caduti saronnesi. Le onoranze ai monumenti con deposizione di corone d’alloro saranno ai monumenti a Salvo D’Acquisto e ai Caduti Saronnesi per la Liberazione. In piazza Caduti saronnesi ci saranno anche i discorsi commemorativi.

Per la festa della Liberazione d’Italia, l’Amministrazione comunale ha organizzato, oltre alla commemorazione istituzionale, una mostra a cura di Anpi Milano dal titolo “Iris e le altre – 19 vite per la libertà”, allestita dal 22 al 30 aprile in Sala Nevera.