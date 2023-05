A Varese Confident Studi Dentistici è punto di riferimento in odontoiatria per tutta la famiglia

Non è mai troppo tardi per la diagnosi e il trattamento delle anomalie della posizione dei denti e delle ossa mascellari: l’apparecchio dentale oggi è «invisibile» e senza l’invasività dei più ingombranti e vistosi dispositivi di una volta.

Un corretto allineamento dei denti è importante, oltre che per avere un bel sorriso, anche per una corretta postura e per evitare problemi scheletrici

L’ortodonzia è la branca dell’odontoiatria che si occupa del corretto allineamento dei denti. Quando le imperfezioni dentali interferiscono con la chiusura corretta della bocca si parla di malocclusione dentale. Queste possono portare all’insorgenza di problemi posturali: lo squilibrio che deriva da questa situazione di tensione, a cui si associa frequentemente il dolore, costringe infatti il corpo a mettere in atto meccanismi di compensazione che influenzano tutto l’apparato muscolo-scheletrico.

Si possono risolvere questi problemi con un apparecchio dentale, rivolgendosi a uno specialista in ortodonzia.

Presso Confident Studi Dentistici, presente a Varese in viale Belforte 5/B, vengono trattate tutte le branche dell’odontoiatria in un’unica struttura con l’ausilio di attrezzature moderne. Oltre a offrire servizi a 360° che riguardano la cura dei denti, lo studio è specializzato anche in ortodonzia e odontoiatria infantile.

L’ortodonzia nei bambini e l’importanza di intercettare problematiche scheletriche che colpiscono oltre il 50% dei piccoli pazienti

L’individuazione e la correzione precoce dei problemi odontoiatrici nei bambini consente di prevenire e mediare complicazioni e consente di pianificare terapie in armonia con lo sviluppo fisico dei giovani pazienti. Per questo motivo è consigliabile sottoporre i bambini a una prima visita ortodontica verso i 6-7 anni. Presso Confident Studi Dentistici, i professionisti sono formati e aggiornati all’approccio odontoiatrico ai pazienti più piccoli.

Indipendentemente dalle cause, le malocclusioni dentarie e mascellari vanno sottoposte a trattamento non solo (ma anche) per ragioni estetiche: i denti storti o affollati, il morso inverso o il prognatismo (mandibola sporgente rispetto alla mascella) non sono particolarmente belli né sani, perché possono condurre a carichi errati su singoli denti e a dolori nell’articolazione mandibolare. Di conseguenza, attraverso il trattamento, vengono eliminate anche le limitazioni all’estetica e alla funzionalità della dentatura. In altre parole: dopo il trattamento, il morso non provoca più dolori e la zona della bocca sarà più bella.

Per gli adulti l’ortodonzia è invisibile

L’ortodonzia non è solo per i bambini: sempre più diffusa per gli adulti è l’ortodonzia cosiddetta «invisibile». Grazie a delle mascherine trasparenti, gli allineatori, è possibile correggere le anomalie di posizione dei denti in maniera personalizzata, sicura e non invasiva.

Presso gli Studi Dentistici Confident è possibile prendere agevolmente le impronte dentali in modo digitale: su questa immagine 3D si programma, secondo una simulazione virtuale, lo spostamento progressivo dei denti fino a raggiungere la posizione desiderata. Le fasi di spostamento e il percorso del trattamento sono studiate e decise dall’ortodontista, che valuta l’idoneità della persona a questa tipologia di trattamento. Una volta definito il percorso da intraprendere, vengono realizzati gli allineatori, da indossare fino a raggiungere l’obiettivo finale.

I vantaggi rispetto all’ortodonzia tradizionale sono, prima di tutto, estetici, ma anche funzionali: il materiale innovativo trasparente riduce l’impatto visivo indesiderato dell’apparecchiatura metallica, le mascherine sono quasi invisibili e difficili da notare. Inoltre, le mascherine sono così sottili da non causare disagio, permettono di mantenere un’ottima igiene orale e sono facili da utilizzare: essendo removibili, è molto più facile mantenere i denti puliti e anche l’alimentazione sarà più semplice, poiché l’allineatore deve essere rimosso prima di mangiare.

Con questa metodica si può intervenire sulle problematiche ortodontiche del bambino, dell’adolescente e dell’adulto, permettendo ai pazienti di sorridere ed essere disinvolti pur indossando un apparecchio ortodontico.

La Confident Card per tutta la famiglia

La Confident Card è uno strumento che rende accessibili a tutti i pazienti i presidi dentistici fondamentali e di utilizzo periodico: associabile fino a 5 persone e offre presidi fondamentali come la pulizia professionale, le radiografie, TAC 3D, le prestazioni d’urgenza (risolte in giornata), le sigillature dei solchi per i più piccoli e tante altre con durata annuale e con un costo di 95€ per chi la sottoscrive.

Con la sottoscrizione annuale di questa «carta fedeltà» inoltre si può beneficiare di uno sconto su tutti i trattamenti non inclusi nella Confident Card e una garanzia su questi ultimi.

I benefici della Confident Card sono estendibili (allo stesso costo) anche ad altre quattro persone, non necessariamente dello stesso nucleo familiare. Quindi, con una sola Confident Card, cinque persone in totale potranno avere diritto nella stessa misura ai benefici.

In questo modo, la carta stimola i pazienti ad effettuare per se stessi e per i propri figli e familiari tutta una serie di presidi fondamentali e il mantenimento di una buona salute del cavo orale, con un occhio al risparmio e sottolineando l’importanza della prevenzione.

