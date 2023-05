A Villa Panza s’incontrano i protagonisti del nuovo Codice degli appalti

Un incontro che sarà l’occasione per ascoltare le voci dei protagonisti del nuovo Codice degli appalti, provvedimento entrato in vigore il 1° luglio 2023 e destinato a cambiare le modalità di gestione delle procedure di gara della pubblica amministrazione. Si terrà i prossimi 25 e 26 maggio a Villa Panza, bene di proprietà del FAI, offerta, con la Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia, dall’Unione Provinciale Enti locali.

Una due giorni intensa, nella quale si succederanno interventi di rappresentanti di alto profilo di rappresentanti provenienti dal mondo delle istituzioni, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di accademici e giuristi. Un momento centrale, tra gli altri, sarà quello che vedrà la presenza dell’onorevole Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, in un confronto con il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia e con Luigi Carbone, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

«La Rassegna di Diritto Pubblico dell’Economia, che ormai da anni affronta il delicato e complesso tema del rapporto tra regola giuridica e sviluppo economico, con questa sesta edizione ha l’ambizione di analizzare nelle sue diverse angolazioni la nuova normativa, con l’intento primario di coniugare un’attenta riflessione sul contenuto delle norme con la concretezza dell’agire amministrativo, perché difficilmente potrà aversi sviluppo economico senza questo collegamento e conseguente sintesi», dichiara Eleonora Paolelli, Presidente di UPEL.

Per Claudio Biondi, ideatore dell’evento, nonché direttore di UPEL «Si apre una nuova stagione legislativa per l’evidenza pubblica. In un momento così importante per il mondo degli enti locali, dove molte sono le novità in tema di procedure e forme per l’affidamento di pubblici servizi, infrastrutture ed opere pubbliche, è di fondamentale importanza focalizzare l’attenzione su un provvedimento che ridisegna in parte il ruolo del RUP, rivisita, semplificandole, le fasi progettuali, favorisce – con tutte le sue conseguenti criticità – gli affidamenti sottosoglia, rende la clausola revisione prezzi obbligatoria, disciplina la qualificazione degli operatori economici e tanto altro ancora. Con uno sguardo anche agli effetti che il nuovo Codice dei contratti potrà determinare anche nell’attuazione degli obiettivi PNRR per l’Italia”.

Appuntamento a Varese il 25 e 26 maggio

