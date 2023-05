A Villa Recalcati di Varese la mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo”

Dal 22 maggio all’8 giugno, Villa Recalcati a Varese ospiterà la nuova edizione della mostra curata da Francesco Tomasinelli e Raffaella Fiore. L’iniziativa, promossa da Istituto Oikos e Regione Lombardia, si rivolge principalmente alle scuole. Per sensibilizzare i giovani su un tema tanto importante quanto poco conosciuto: l’introduzione in natura, da parte dell’uomo, di piante e animali provenienti da altre regioni geografiche. Una delle principali minacce alla nostra biodiversità. Quando un organismo viene inserito artificialmente in un ambiente nel quale non è mai stato presente, può entrare in competizione con le specie locali e provocare gravi squilibri negli ecosistemi. Si espande infatti senza controllo, favorito dall’assenza di nemici naturali e meccanismi di autoregolazione naturale. Questo processo è molto cresciuto negli ultimi decenni con l’aumento dei traffici e lo scambio delle merci, e si è aggravato con l’innalzamento delle temperature, che permette l’insediamento di molte specie tropicali.

L’Italia è tra le nazioni europee più colpite da questo fenomeno. E nelle nostre campagne e città ormai non si incontrano solo piccoli invertebrati provenienti da paesi lontani, ma anche specie di grossa taglia, come la nutria o il gambero della Louisiana. Il diffondersi incontrollato di specie alloctone è una delle principali minacce per la conservazione della biodiversità, anche nel nostro Paese. Oggi, grazie all’impegno di centinaia di tecnici e ricercatori in tutta Italia, si stanno mettendo a punto metodi di prevenzione e sistemi di contrasto a queste specie invasive. È proprio su questi aspetti che si concentra la mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo”0. Il percorso espositivo comprende una sezione fotografica e una dedicata a riprese video, ma anche pannelli introduttivi, modelli di insetti in grande scala, schermi interattivi e giochi didattici.

Un’importante occasione per coinvolgere gli studenti in percorsi di approfondimento su tematiche che ci riguardano tutti da vicino. La mostra è gratuita, ma le visite per le scuole sono organizzate solo su prenotazione e sono al momento disponibili a partire dal 29 maggio. Il percorso guidato per le classi deve essere prenotato a questo link: https://calendly.com/istituto-oikos/60min?month=2023-05.

Per informazioni: educazione@istituto-oikos.org.

La mostra Alieni è una iniziativa di Istituto Oikos e Regione Lombardia, a cura di Francesco Tomasinelli e Raffaella Fiore, con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi dell’Insubria (dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate) e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). È possibile grazie al sostegno del programma LIFE dell’Unione Europea (progetti LIFE in the City e Natura Che Vale), il contributo di Woolrich Outdoor Foundation, la collaborazione della Provincia e del Comune di Varese e del programma Green School. Mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo”

Atrio di Villa Recalcati, Piazza della Libertà, 1, Varese

Dal 22 maggio all’8 giugno 2023 – Dal lunedì al giovedì 8.30-17; venerdì 8.30-12.30.

Prossime tappe della mostra:

> Museo di Storia Naturale, Voghera (via Gramsci, 1), 9 settembre – 15 ottobre

> Isola Set, Milano (via Galvani, 27), 21 ottobre – 15 novembre