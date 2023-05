Amate Sponde, Vittorio Cosma e il regista Egidio Eronico ospiti a “Di Terra e di Cielo”

Nell’ambito della rassegna Di Terra e di Cielo 2023, la prossima settimana Filmstudio 90 APS proporrà tre serate di proiezioni con ospiti a Varese. Lunedì 15 maggio alle ore 21, nella sala del Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille 39) sarà proiettato il documentario Amate Sponde di Egidio Eronico (Italia 2022, 78′). Saranno presenti il regista Egidio Eronico e il musicista Vittorio Cosma, che ha curato la colonna sonora del film.

Un documentario che esplora geografia, ambiente, economia, popolazione, cultura ed etnia del nostro Bel Paese, segnato da disuguaglianze ma in continua trasformazione, attraverso l’uso di immagini e musica.

Biglietti:

Intero € 8,00

Ridotto € 6,50 soci Filmstudio 90, soci Arci, over 65, under 21 e studenti

Ridotto €3,00 soci Filmstudio 90 under 25

Prevendita Online: bit.ly/webticCinemaTeatroNuovoVarese