Arriva il riconoscimento per le attività storiche varesine: approvato il regolamento per il bando

Era stato proposto in consiglio comunale un anno fa, con grande successo e ora sta diventando realtà il riconoscimento per le attività storiche varesine: è stato infatti recentemente approvato dalla Giunta di Varese il regolamento del bando che verrà lanciato annualmente dall’amministrazione comunale.

«Abbiamo preparato un regolamento per il premio alle attività storiche varesine, cosi come è stato discusso in consiglio comunale: non solo per i negozi ma anche per ambulanti e attività professionali – Spiega il vicesindaco e assessore alle attività produttive Ivana Perusin – Per le attività storiche in realtà esiste già un importante bando di regione Lombardia: quello comunale però abbassa la soglia di entrata da 40 a 30 anni di attività e include ulteriori categorie, come quelle dei professionisti. Un modo per riconoscere l’importanza della loro longevità in città e la capacità di queste attività di essere presenti sul territorio da molti anni e di adeguarsi ai tempi»

Tra le altre anteprime del bando che uscirà nelle prossime settimane è che potranno presentare domanda non solo i negozianti o i professionisti che ne hanno i requisiti, ma sarà possibile anche una presentazione da parte dei consiglieri comunali. le domande verranno poi vagliate secondo le prescrizioni del regolamento.

«Dopo oltre un anno dall’approvazione, all’unanimità) della mia mozione per il riconoscimento delle attività storiche varesine finalmente siamo arrivati al bando – Commenta la notizia il vicecapogruppo della Lega Stefano Angei, che ne aveva proposto il riconoscimento – La tutela e il riconoscimento della varesinità per noi della Lega è qualcosa di importantissimo, proprio per questo ho voluto presentare come primo atto da consigliere questa mozione. La città di Varese è fucina di professionisti radicati nel territorio e nel tessuto sociale. Sono contento che questo riconoscimento possa essere conferito oltre che hai titolari di attività commerciali, anche ai liberi professionisti che esercitano da almeno trent’anni la loro professione a Varese. Il riconoscimento è solo un primo, ma importante passo: il nostro obiettivo è quello di aiutare concretamente chi da oltre trent’anni lavora e ama Varese».