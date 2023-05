Castiglione Olona borgo della poesia: più di 50 autori premiati al concorso “Cardinal Branda Castiglioni”

Castiglione Olona si conferma anche quest’anno punto di riferimento per i poeti di tutta Italia (e non solo), che come di consueto hanno partecipato numerosi al concorso nazionale di poesia “Cardinal Branda Castiglioni”, organizzato per il 15° anno consecutivo dal Circolo Culturale Masolino da Panicale in collaborazione con la Pro Loco di Castiglione Olona.

Con l’indispensabile opera di Michele Piacenza, fondatore e presidente dell’associazione, e di Carla Vittori segretaria e organizzatrice, l’edizione 2023 del concorso ha visto una larga partecipazione di poeti, con la presentazione di elaborati giunti da tutta Italia e anche dall’estero. Ben 53 i premiati nelle tre sezioni e nei premi speciali assegnati dalla giuria.

Nella Sezione A (poesia in italiano) è risultato vincitore Alberto Lotti di Forlì; al secondo posto si è classificato Vittorio Di Ruocco di Pontecagnano Faiano (SA) mentre al terzo Giuseppe Terragnoli di Verona. Una menzione d’onore è stata assegnata a Giovanni Terminiello di Massa Lubrense (NA), una menzione di merito a Valeria d’Amico di Foggia e una menzione speciale a Giuseppina Mazzocato di Crocetta del Montello (TV).

Hanno inoltre ricevuto una segnalazione di merito Luca Isoardo di Cuneo, Angela Catolfi di Treia (MC), Nunzio Buono di Casorate Primo (PV), Marco seghetto di Legnago (VR), Theo Pezzi di Cesena, Giulio Redaelli di Albiate (MB), Floriana Menozzi di Brescia, Mara Penso di Mestre (VE), Elli Rita Signani di Lido di Dante (RA), Alessio Baroffio di Rescaldina (MI), Monica Schiaffini di Casarza Ligure (GE), Gennaro de Falco di Milano, Andrea Lazzara di Marsala (TP), Elisabetta Liberatore di Pratola Peligna (AQ) e Claudia Giarletta Lo Blundo di Corsico (MI).

Nella Sezione B, dedicata a tutti i dialetti d’Italia, è risultata vincitrice Susanna De Grandis di Villafranca (VR), secondo classificato Giulio Redaelli di Albiate (MB) e terzo Stefano Baldinu di S. Pietro in Casale (BO). Una menzione d’onore è stata assegnata ad Alessio Baroffio di Rescaldina (MI); una menzione di merito ad Angela Catolfi di Treia (MC) ed una menzione speciale a Mara Penso di Mestre (VE). Hanno inoltre ricevuto una segnalazione di merito Ornella Olfi di Montichiari (BS), Francesco Santi Cardella di Palermo, Giovanni Zeverino di Santerano in Colle (BA) e Lucia Volpi di Castelnuovo Bozzente (CO).

Nella Sezione C (Volume di poesia), al primo posto si è classificato Francesco Rossi di Castelbellino (AN); al secondo Thomas Daddezio di Ora (BZ) e terzo Francesco Vacca di Capri (NA). Una menzione d’onore è stata assegnata a Lorenzo Gafforini di Brescia, una menzione di merito ad Angela cCccia di Crotone ed una menzione speciale a Giancarmine Fiume di Rovellasca (CO).

Sono state inoltre assegnate delle segnalazioni di merito a Lina Del Giudice di Gallarate (VA), Ildo Cigarini di Reggio Emilia, Fulvia Marconi di Ancona, Francesco Santi Cardella di Palermo, Renzo Piccoli di Bologna, Claudia Piccinno di Castel Maggiore (BO), Miriam Covezzi di Modena, Alberto Gaetano Castrini di Brescia, Grazia Tagliente di Milano, Stefano Serri di Fiorano (MO), Rita Caramma di Acireale (CT) e Alessandro Ramberti di Rimini.

Il Premio Lombardia quest’anno è stato assegnato a Norma Bombelli di Varese.

La giuria ed il Circolo culturale Masolino da Panicale hanno inoltre assegnato due diplomi dell’Accademia dei poeti a Rosa Girardi di Sona (VR) e Luciano Milanese di Poirino (TO).

La Giuria ha inoltre deciso di assegnare un diploma d’onore con menzione d’encomio alla poetessa Giuseppina Mazzocato di Crocetta del Montello (TV), per la qualità dei suoi elaborati presentati in tutte le edizioni del nostro concorso.

«Un doveroso ringraziamento va a tutti i poeti che hanno partecipato così numerosi al nostro concorso – dicono Michele Piacenza e Carla Vittori (nella foto) – Un grazie di cuore a tutti i collaboratori, patrocinatori, soci e consiglieri, alla Pro loco di Castiglione e naturalmente alla giuria presieduta da Gerardo Genovese che, con grande impegno e professionalità, ha presentato nei tempi stabiliti le classifiche delle tre sezioni e degli altri premi previsti dal nostro concorso. Il Circolo Culturale Masolino da Panicale sta già programmando la prossima edizione del concorso che speriamo possa raccogliere gli stessi positivi consensi delle edizioni che l’hanno preceduto».