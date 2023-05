Con OrientaMente Confesercenti porta l’imprenditoria tra i ragazzi del Maria Ausiliatrice

Una dozzina di imprenditori hanno incontrato singolarmente decine di studenti del terzo e quarto anno del Ciofs dell’Istituto Maria Ausiliatrice come ultima tappa del progetto “OrtientaMente – Fare impresa si impara a scuola” della di Confesercenti di Varese.

Galleria fotografica OrientaMente e i colloqui di lavoro al Maria Ausiliatrice di Varese con Confesercenti 4 di 16

I ragazzi hanno così avuto l’opportunità di vivere a scuola, nel corso della mattinata di oggi, giovedì 18 maggio, diversi colloqui di lavoro con tanto di presentazione del curriculum scritto, confronto su aspettative e attitudini e stretta di mano finale.

Un’esperienza preziosa sia in vista del prossimo periodo di Alternanza scuola-lavoro ma anche una prima palestra di approccio alla realtà del Mercato del lavoro.

«Un evento come questo è fondamentale per noi perché i ragazzi sono qui per imparare e appassionarsi al lavoro – ha detto F. Patrini – direttore del “Ciofs – Fp” del Maria Ausiliatrice – Non c’è niente che li aiuti di più che incontrare direttamente gli imprenditori che possono mostrargli tutto il bello, e anche le fatiche certo, del loro settore e che un domani potranno assumerli».

I ragazzi del Ciofs frequentano la scuola tre anni per prendere una qualifica che gli permette di entrare direttamente nel mondo del lavoro oppure proseguire aumentare la loro professionalità facendo un quarto anno di diploma tecnico: «Da quest’anno avranno anche la possibilità di un quinto anno – prosegue Patrini – per ottenere un titolo che permette poi gli accessi agli ITS e quindi all’alta formazione per il settore turistico».

«OrientaMente spiega ai ragazzi l’imprenditoria e li avvicina a questo mondo, a partire dalle informazioni sulle nuove norme a favore della piccola impresa e delle partita IVA – afferma Enrico Introini, presidente provinciale della Federazione italiana Esercenti Pubblici e Turistici di Confesercenti – Chiunque dovrebbe essere padrone di se stesso, del proprio tempo e del proprio lavoro. Fra 20 anni 30 anni tutti saranno dei liberi professionisti dei freelance indipendentemente dalla propria professione. È giusto che i ragazzi ne siano consapevoli da subito».

Quello della ristorazione è un settore dove la domanda è fortissima in questo momento, «qui più che in altre parti d’Italia per la vicinanza della Svizzera, dove pagano il doppio triplo di stipendio – aggiunge Introini – I ragazzi vanno aiutati a capire il Mondo del lavoro, e questa iniziativa serve proprio a questo».

«Iniziative come questa di OrientaMente che mettono in contatto il mondo della scuola col mondo dell’imprenditoria sono assolutamente gradite anche alla Camera di Commercio – spiega Giacomo Mazzarino, dirigente Occupazione della Camera di Commercio – Facciamo diversi percorsi di avvicinamento all’imprenditorialità perché chi si avvicina al mondo dell’impresa lo faccia con consapevolezza. Bisogna evitare l’improvvisazione e coltivare invece la voglia di fare impresa in ragazzi».