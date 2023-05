Cortometraggi ispirati a Dante: tutti i vincitori del Festival Dantesco

Si è concluso ieri, domenica 7 maggio, al Teatro Palladium di Roma, il 13° Festival Dantesco, ideato e prodotto dall’Associazione culturale Xenia, sotto la direzione artistica del regista Paolo Pasquini e della videomaker Agnese Ciaffei.

Il festival si era aperto a Roma lo scorso 29 aprile e ha toccato diverse altre città, quali Viterbo, Azzate (lo scorso 4 giugno) e Bastia Umbra, ed è stato anticipato da una lunga attività didattica e di formazione al linguaggio cinematografico per docenti e studenti (di età compresa fra i 3 e i 30 anni).

Domenica 7 maggio, gran serata finale del Festival diffuso che unisce arti performative e opera dantesca, alla presenza di Pupi Avati, presidente della Giuria del 13° Festival Dantesco, e del dott. Bruno Zambardino della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Dopo le performance sul palcoscenico e le proiezioni dei corti in gara – tra i quali anche “Sotto il segno dei pesci” della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo, IC di Azzate – sono stati proclamati i vincitori del “13° Festival Dantesco – Concorso video” realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso e finanziato da MIC – Ministero della Cultura / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e da MIM.

TUTTI I VINCITORI

1° classificati ex aequo “La Dannosa colpa ” del Liceo Torquato Tasso di Roma e “Io fei Gibetto” dell’IMS Giordano Bruno di Roma; 2° classificato “Guarda e passa” dell’IC Bastia 1, Bastia Umbra; 3° classificato “L’amor sospeso” dell’IC Nunzio Ingannamorte di Gravina in Puglia. Miglior interprete del Concorso video: Rachel Chelini (video “Amori paralleli” dell’IIS Virgilio, Empoli).

Vincitore del Concorso teatrale under 20: “Mirror” degli studenti del Liceo Plauto di Roma. Vincitore del concorso Universitario under 35 per interpreti: “Nel nome di Dante” performance teatrale degli studenti dell’Università Roma Tre.

Miglior sound design: Rocco Donati dell’IMS Giordano Bruno di Roma; Migliori costumi: IC Nunzio Ingannamorte di Gravina in Puglia; Premio Scuola Secondaria di 1° grado: IC Basta 1 di Bastia Umbra; Premio Scuola Primaria: IC Silvio Canevari di Viterbo; Vincitore del Premio social: “D come Dante” dell’IC Elvira Castelfranchi di Finale Emilia (Modena).

I corti vincitori del 1°, 2° e 3° Premio Assoluti del Concorso video connesso al 13° Festival Dantesco saranno inviati a Festival nazionali e internazionali.

Pupi Avati, nel salutare la sala ha dichiarato: “Faccio i miei complimenti al Festival giunto alla 13ma edizione e ai vincitori, stasera ho visto dei pezzi di cinema vero. E vi ringrazio non solo per avermi invitato, ma per tutto quello che state facendo per avvicinare Dante ai giovani, togliendolo dal piedistallo su cui è stato messo”.

Il 13° Festival Dantesco – che come tradizione ha unito studenti e grandi nomi dello spettacolo – ha portato in scena e sullo schermo lavori che attualizzano l’opera dantesca attraverso temi vicini ai giovani e da questi scelti: i disturbi alimentari, il suicidio, l’amore, l’ignavia, l’omofobia, tra i molti affrontati. Dice Paolo Pasquini, direttore artistico del Festival Dantesco, che l’obiettivo è proprio “creare occasioni in cui l’opera dantesca possa essere vivificata dal corpo performativo di giovani appassionati come anche di artisti professionisti del teatro e del cinema“.

I numeri del 13° Festival Dantesco: 30 istituti scolastici partecipanti in tutta Italia, 30 sono state le partecipazioni di studenti universitari, 16 i finalisti tra le tre categorie; 55.000 le visualizzazioni tra video in streaming e incontri on line (triplicate rispetto alla scorsa edizione), 20.500 tra like e commenti ai post.

Conclusasi la manifestazione, l’attività del Festival Dantesco non si ferma: da venerdì 12 maggio verrà ripresa la rubrica settimanale in diretta streaming FESTIVAL DANTESCO LIVE (tutti i venerdì dalle 19 alle 20), un “Dopo Festival”, con ospiti, notizie, commenti e lancio della 14ma edizione.

Il Festival Dantesco, che dal 2010 propone l’incontro tra arti performative e opera dantesca, offre un ricco programma di proiezioni di film e video, tavole rotonde, incontri, spettacoli-canzone e pièce teatrali, si sviluppa attorno a tre concorsi diretti da Agnese Ciaffei e che nascono dai laboratori condotti dalla associazione Xenia durante l’anno.

Anticipato da lunga attività didattica e di formazione al linguaggio cinematografico per docenti e studenti (di età compresa fra i 3 e i 35 anni), il Festival prevede un costante contatto col pubblico dal vivo e la possibilità di partecipare in streaming, votando i corti trasmessi anche on line.

Il Festival Dantesco, dalla sua nascita, è stato patrocinato dalla Società Dante Alighieri e realizzato con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura e del MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Lazio, della Regione Toscana, del Comune di Roma e di numerose altre istituzioni. In particolare, il “13° Festival Dantesco – Concorso video” è risultato tra i vincitori del finanziamento MIC e MIM previsto dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola. Per il progetto, Xenia ha costituito una Rete di 7 scuole partner in Italia.

La 13° edizione del Festival inoltre vede rinnovata e rafforzata la collaborazione con la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e l’Università degli Studi di Roma Tre (in particolare DAMS e DSU), che ha istituito un Comitato Scientifico per il Concorso Universitario connesso al Festival. Nel 2023 il Festival Dantesco ed è stato inserito nel Catalogo delle Buone Pratiche della Regione Lazio.

Per maggiori informazioni www.festivaldantesco.it.