Cuirone cardioprotetta: il villaggio ora ha un defibrillatore

Dopo una grande mobilitazione di mezzo paese, ora il villaggio di Cuirone è ora dotata di un defibrillatore a disposizione di tutti.

Il progetto era stato avviato lo scorso Natale con l’iniziativa ‘Un panettone per il Cuore’, «prevede anche l’attivazione di un corso di formazione per chi fosse interessato a conoscere e usare in caso di necessità questo importante strumento salvavita» spiegano dal consiglio direttivo di Scuola Materna Cuirone, l’associazione che si è fatta carico dell’organizzazione.

Il defibrillatore, anziché presso l’esterno della sede dell’associazione in piazza Turati, dallo scorso 7 maggio è stato installato presso l’ingresso del bar della Cooperativa La Vittoriosa, che ha dato il proprio assenso per offrire maggiore sicurezza e accessibilità al presidio.

Scuola Materna di Cuirone è un’associazione senza scopo di lucro nata per mantenere la proprietà dell’immobile costruito oltre un secolo fa dai cuironesi che ospitava l’asilo infantile fino al 2015, come raccontavamo lo scorso anno: l’associazione «sviluppa così la sua mission di servizi rivolti alla collettività» a beneficio del paese, frazione di Vergiate.

Oltre al progetto del defibrillatore, proseguono anche le altre attività: «Dopo la pausa forzata della pandemia, l’ex asilo ospita l’Accademia musicale Sant’Agostino che propone numerosi corsi musicali e non solo rivolti a tutte le fasce di età e, al tempo stesso, permette all’associazione proprietaria di avere una base di entrate certe. Tuttavia, non basta incassare un affitto per attuare importanti e necessari interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, come ad esempio la sostituzione di una caldaia o il rifacimento di un bagno. Per raccogliere fondi da accantonare per i lavori futuri, Scuola Materna di Cuirone ha quindi programmato diversi appuntamenti in corso d’anno, il primo dei quali si è svolto domenica 14 maggio, Festa di Primavera», ospitata negli ambienti dell’asilo nati oltre un secolo fa.

«Festa bella e molto partecipata, anche da tanti cuironesi probabilmente attratti da una paella davvero invitante seguita nel pomeriggio da una lezione concerto degli allievi dell’accademia musicale». Naturalmente sono sempre gradite nuove iscrizioni e libere donazioni, che si possono fare sul conto bancario della Scuola Materna di Cuirone IBAN IT40L0306950650100000003449

Se invece volete fare un salto a Cuirone, «il prossimo appuntamento sarà per sabato 15 e domenica 16 luglio, Festa di San Materno in collaborazione con la parrocchia. Ringraziamo sin d’ora chi sarà disponibile a dare una mano».