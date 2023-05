Cultura e immaginazione al Salone del Libro 2023 di Torino: ecco il programma

Il prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino (foto dal sito) si terrà da giovedì 18 a lunedì 22 maggio negli spazi che da anni lo caratterizzano: i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere e il Centro Congressi Lingotto a cui si unirà per la prima volta lo spazio Pista 500, progetto artistico sviluppato dalla Pinacoteca Agnelli.

Il tema della XXXV edizione del Salone del Libro è Attraverso lo specchio, non solo un tema ma quasi un motto, un desiderio che porta chi lo esprime a travalicare la quotidianità e la passività per sconfinare in nuovi mondi dove il reale e il fantastico si mescolano, dove tutto è possibile. La meraviglia celata dietro lo specchio viene catturata dal manifesto di quest’anno illustrato dall’artista italiana Elisa Talentino, un manifesto che contribuirà a trasportare i lettori e le lettrici, pronti a raggiungere Torino a maggio, in un universo fatto di carta stampata, di storie raccontate ad alta voce e di immaginazione.

In occasione dell’edizione 2023, il Salone del Libro torna a ospitare sia una regione italiana che un Paese: la Sardegna e l’Albania, presenti con uno stand al padiglione Oval e al padiglione 1, che cureranno nei giorni dell’evento una programmazione dedicata in connessione con la cultura mediterranea che le accomuna.

Il programma completo della XXXV edizione è sul sito www.salonelibro.it.

Qui alcuni appuntamenti del Salone Internazionale del Libro di Torino

La XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino comincerà ufficialmente giovedì 18 maggio; in programma è previsto un momento di saluti istituzionali (alle ore 11.30 in Sala Oro) a cui seguirà l’intervento inaugurale della giornalista e scrittrice Svetlana Aleksievič (in collegamento), grazie alla collaborazione di Bompiani.

La programmazione del Salone rivolta alle scuole e ai più giovani verrà inaugurata in due momenti distinti: il giudice emerito della Corte Costituzionale e docente Sabino Cassese terrà per i più grandi una lezione sulla democrazia e sulla partecipazione in Arena Bookstock alle 10.45, mentre i più piccoli potranno assistere (alle ore 11.00 in Sala Rossa) allo spettacolo Alice in WWWonderland, liberamente tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll e prodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.

Grandi autori e autrici internazionali

Varcare le soglie del Lingotto e attraversare il mondo intero, il pubblico del Salone verrà trasportato in terre più o meno conosciute ascoltando le voci di tutti gli scrittori e scrittrici internazionali che compongono la programmazione di quest’anno. Tra i nomi più noti alla comunità di lettori italiana: lo spagnolo Fernando Aramburu presenterà Figli della favola (Guanda); l’autore basco Bernardo Atxaga introdurrà Il figlio del fisarmonicista (21lettere); Peter Cameron incentrerà il suo intervento sulla raccolta di racconti Aria (Adelphi); Javier Castillo porterà il suo ultimo testo Il gioco dell’anima (Salani Editore) grazie alla collaborazione dell’Instituto Cervantes; Javier Cercas, in compagnia di Bruno Arpaia, ragionerà sulla riscrittura della parola “intellettuale” in un dialogo pensato insieme a Guanda. Michael Frank – autore che gravita tra New York e la Liguria – si concentrerà su Cento volte sabato (Einaudi) in uscita a maggio; il vincitore del Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer tornerà con la nuova avventura Less si è perduto (La nave di Teseo), mentre la scrittrice francese Victoria Mas parlerà de L’apparizione (Edizioni e/o) che sarà pubblicato a maggio. È grande l’attesa per il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka che guiderà i lettori tra le pagine del suo prossimo volume in uscita Cronache dalla terra dei felici (La nave di Teseo). Raggiungeranno il Lingotto anche Scott Spencer, autore di uno dei libri sull’amore giovanile più letti e amati, Un amore senza fine (Sellerio Editore), appena ritradotto da Tommaso Pincio, anch’egli presente all’evento e Antoine Volodine che presenterà Le ragazze Monroe (66thand2nd).

In programma non mancheranno svariati appuntamenti con autori e autrici che troveranno al Salone un palcoscenico in grado di valorizzarli al meglio. Dall’Africa arriverà l’ingegnere algerino Samir Toumi con Lo specchio vuoto (Edizioni Mesogea); da centro e sud America giungeranno la messicana Liliana Blum per esporre Il mostro pentapodo (Cencellada Edizioni) e l’argentino Federico Falco grazie a Edizioni SUR, mentre viaggeranno dal nord America fino a Torino Dale Furutani (con la collaborazione di Marcos y Marcos), Helene Stapinski con Mistero a Matera (Antonio Mandese Editore) e Megan Boyle, Blake Butler, Juliet Escoria e Scott McClanahan che prenderanno parte ad un incontro – in conversazione con Claudia Durastanti – su autofiction e letteratura alternativa nell’editoria statunitense pensato da Pidgin Edizioni e la Fondazione Giancarlo DiTrapano per la Letteratura e le Arti. Largo anche alle voci europee: l’autore madrileno José Ovejero si focalizzerà sulla sua recente opera intitolata Fumo (Voland) e la giornalista Almudena Sánchez su Farmaco (Polidoro Editore); l’autore francese Éric Chevillard parlerà del suo romanzo Santo cielo (Prehistorica Editore) e Anthony Passeron de I ragazzi addormentati (Guanda). La scrittrice e attivista rumena Ana Blandiana terrà un intervento a proposito di Falso trattato di manipolazione (Elliot Edizioni), Louise Kennedy dall’Irlanda porterà Certi sconfinamenti (Bollati Boringhieri), Adam Mars-Jones dal Regno Unito presenterà Box Hill (Orville Press), mentre dalla Finlandia atterrerà Rosa Liksom con Al di là del fiume (Iperborea). Grazie al supporto di Frankfurter Buchmesse e Goethe-Institut giungeranno al Salone quattro esponenti della letteratura tedesca contemporanea per presentare i loro ultimi lavori: Eva Menasse con Il paese dei fiori oscuri (Bompiani), Antje Rávik Strubel con La donna blu (Voland), Andreas Weber con Non vince il più forte (Lindau) e Esther Kinsky, candidata al Premio Strega Europeo, con Rombo (Iperborea).

Grazie al Premio Mondello Internazionale, curato e promosso per conto del Comune di Palermo dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori e Salone Internazionale del Libro, parteciperà all’edizione 2023 anche Julian Barnes, una delle voci più autorevoli del panorama culturale e letterario britannico, pubblicato in Italia dalla casa editrice Einaudi con le traduzioni, tra gli altri, di Susanna Basso e Daniela Fargione. Julian Barnes è stato eletto dal Giudice Monocratico Chiara Valerio, autrice cara al Premio Mondello, già vincitrice del Premio Opera Italiana 2020 con Il cuore non si vede (Einaudi).

I due autori dialogheranno per il conferimento del premio da parte di Giovanni Puglisi, Presidente della Giuria e Professore emerito di Letterature Comparate giovedì 18 maggio alle 17.15 (Sala Azzurra).

Sono attesi al Lingotto, come da tradizione, i finalisti del Premio Strega Europeo, nato nel 2014 in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea. Concorrono ad ottenere il premio cinque scrittori recentemente tradotti e pubblicati in Italia che hanno ottenuto nei Paesi di provenienza un importante riconoscimento nazionale. I cinque libri candidati sono: Emmanuel Carrère, V13 (Adelphi), tradotto da Francesco Bergamasco – Prix Ajourd’hui; Esther Kinsky, Rombo (Iperborea), tradotto da Silvia Albesano – Kleist-Preis; Andrei Kurkov, L’orecchio di Kiev (Marsilio), tradotto da Claudia Zonghetti – Geschwister-Scholl Preis; Johanne Lykke Holm, Strega (NN Editore), tradotto da Andrea Stringhetti – English PEN Award; Burhan Sönmez, Pietra e ombra (nottetempo), tradotto da Nicola Verderame – Premio EBRD. La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 21 maggio alle ore 18.30 presso il Circolo dei lettori.

Venerdì 19 maggio torna il Premio Strega Ragazze e Ragazzi, con l’annuncio delle long list delle categorie 6+, 8+, 11+, un incontro con la terna finalista del premio Miglior libro d’esordio e l’assegnazione del premio al vincitore.

Un’importante novità di quest’anno è data inoltre dall’annuncio dei cinque libri finalisti della prima edizione del Premio Strega Poesia scelti dal comitato scientifico che si terrà al Salone il 19 maggio.

Su questo filone si inserisce inoltre la rinnovata collaborazione con pordenonelegge grazie a cui si terranno una serie di appuntamenti dedicati alla poesia ospitati nella Sala della Poesia e non solo; tra gli autori presenti: Alberto Bertoni con Culo di tua mamma (Pordenonelegge e Samuele Editore), Tiziano Broggiato con Sorvoli (Pellegrini Editore), Umberto Fiori con Autoritratto automatico (Garzanti), Nicola Gardini con Chiedimi qualunque dono (Garzanti), Vivian Lamarque con L’amore da vecchia (Mondadori), Antonio Riccardi con Poesie (Garzanti).

Anche la programmazione per bambini e ragazzi si arricchisce di appuntamenti con autori e autrici europei. Giungeranno dalla Francia Agnès Mathieu-Daudé per presentare Dagfrid. La rivolta del merluzzo ​​(Babalibri) e Richard Normandon con un nuovo capitolo della serie Le indagini di Ermes dal titolo Le ombre di Achille. Al Salone anche tre olandesi: Rico Hop e Bas Schel creatori de I Combinadisastri (Terre di Mezzo Editore) e Edward Van de Vendel che racconterà la storia di amore e libertà de La ragazza Bambù (Sinnos), una fiaba dal sapore orientale; dal confinante Belgio invece arriverà Bart Moeyaert – Astrid Lindgren Memorial Award 2019 – per presentare Morris (Sinnos). Ancora, sono previsti gli incontri con la scrittrice svizzera Marie-Christophe Ruata-Arn a proposito del suo Segreti di famiglia (Sinnos) e con lo scrittore e illustratore britannico Joe Todd-Stanton autore, tra gli altri, de ​​Il segreto della roccia nera (Babalibri).

In sinergia con il Salone, l’Albania – Paese ospite della XXXV edizione del Salone del Libro – curerà una programmazione volta a portare al Lingotto autori e autrici albanesi, oltre al cantautore polistrumentista Ermal Meta che presenterà Domani e per sempre (La nave di Teseo) saranno presenti: Ylljet Aliçka, Enkel Demi (noto con lo pseudonimo Tom Kuka), Benko Gjata, Anilda Ibrahimi, Fatos Kongoli, Darien Levani, Matteo Mandalà, Virgjil Muçi, Liridon Mulaj, Lucia Nadin, Ardian Ndreca, Bashkim Shehu, Ornela Vorpsi, Tobias Xhaxhiu, Lea Ypi.

Grandi autori e autrici italiani

Attraverseranno lo specchio numerosi autori e autrici italiani che scelgono di anno in anno il Salone per raccontare le loro storie più recenti, tra cui: Niccolò Ammaniti (Einaudi); Bruno Arpaia (Guanda); Matteo B. Bianchi (Mondadori); Annalena Benini (Einaudi); Andrea Canobbio (La nave di Teseo); Gianrico Carofiglio (Einaudi); Cristina Cassar Scalia (Einaudi); Mauro Covacich (La nave di Teseo); Teresa Cremisi (La nave di Teseo, Marsilio e Adelphi); Maurizio De Giovanni (Rizzoli); Concita De Gregorio (OnePodcast); Erri De Luca (Feltrinelli); Marco Drago (Bollati Boringhieri); Alain Elkann (Bompiani); Dario Ferrari (Sellerio Editore); Ernesto Ferrero (Einaudi); Catena Fiorello (Rizzoli); Francesca Giannone (Nord); Giovanni Grasso (Rizzoli); Gian Marco Griffi (Laurana Editore); Antonella Lattanzi (Einaudi); Marco Malvaldi (Giunti); Marco Mancassola (il Saggiatore); Antonio Manzini (Sellerio Editore); Gaia Manzini (Bompiani); Dacia Maraini (Viella); Paola Mastrocola (Rizzoli); Daniele Mencarelli (Mondadori); Marco Missiroli (Einaudi); Sacha Naspini (Edizioni e/o); Matteo Nucci (HarperCollins); Margherita Oggero (HarperCollins); Francesco Pecoraro (Ponte alle Grazie); Romana Petri (Mondadori); Francesco Piccolo (Einaudi); Alessandro Piperno (Mondadori); Rosella Postorino (Feltrinelli); Laura Pugno (Hacca edizioni); Roberto Saviano (Bompiani, Giunti e Audible); Alberto Schiavone (Clichy); Domenico Starnone (Einaudi); Fabio Stassi con Neri Marcorè (Sellerio Editore); Giampaolo Simi (Sellerio Editore); Walter Siti (Rizzoli); Andrea Tarabbia (Bollati Boringhieri); Alessio Torino (Mondadori); Chiara Valerio (Einaudi); Walter Veltroni (Marsilio); Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis (Bompiani); Massimiliano Virgilio (Rizzoli).

“… e quel che Alice vi trovò”

Gli appuntamenti racchiusi all’interno di questa sezione sono il risultato di mesi di confronto, scambio e di ragionamento all’interno del gruppo dei consulenti del Salone; ogni evento da loro curato si propone di illuminare un mondo possibile, di conquistare una diversa prospettiva, di attraversare lo specchio. Il comitato editoriale è composto da: Paola Caridi, Ilide Carmignani, Mattia Carratello, Giuseppe Culicchia, Claudia Durastanti, Lorenzo Fazzini, Fabio Geda, Alessandro Grazioli, Helena Janeczek, Loredana Lipperini, Giordano Meacci, Eros Miari, Francesco Pacifico, Valeria Parrella, Alessia Polli, Rebecca Servadio, Lucia Sorbera, Annamaria Testa. Spirito guida, sempre, Alessandro Leogrande. Sono diversi gli incontri che costituiscono “… e quel che Alice vi trovò”, tra cui: il dialogo tra Gian Arturo Ferrari e Sandro Ferri a proposito di grande editoria ed editoria indipendente a partire dai loro volumi Storia confidenziale dell’editoria italiana (Marsilio Editori) e L’editore presuntuoso (Edizioni e/o); l’incontro in ricordo di Claudio Caligari, con Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea e Francesca Serafini (e con la partecipazione in video di Luca Marinelli); il panel incentrato sul corpo delle donne che vedrà coinvolte Antonella Lattanzi, Giusi Marchetta, Simonetta Sciandivasci e Vera Gheno; un ciclo di tre lezioni su Narciso, il mito che meglio racconta il rapporto con la propria immagine, declinato secondo la fotografia con Joan Fontcuberta (Mimesis Edizioni), la psicologia con Matteo Lancini (Raffaello Cortina Editore) e l’archeologia con Massimo Osanna (Rizzoli); l’appuntamento focalizzato sul tema del testamento biologico con il filosofo specializzato nel campo della tanatologia Davide Sisto; l’approfondimento sull’Iran con l’autore e attivista per i diritti umani Behrouz Boochani (add editore); il panel sulla decolonizzazione del racconto globale che vedrà personalità della letteratura e del giornalismo, come Ubah Cristina Ali Farah, Sinan Antoon, Patricia Evangelista, portare il pubblico in aree di crisi quali la Somalia, l’Iraq e le Filippine (hopefulmonster); la conversazione sulla ricerca e decostruzione del Sud attraverso il libro di Carmine Conelli (Il rovescio della nazione, Tamu) e il lavoro di ricerca del musicista Toni Cutrone (Mai Mai Mai); il discorso a partire dall’interrogativo posto da Cristo nel Vangelo ​​«Chi dite che io sia?» che coinvolgerà Sandro Veronesi e Antonio Spadaro introdotti dal Cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione. Si inseriscono inoltre alcuni incontri destinati al pubblico più giovane: le voci di Susanna Tamaro e Andrea Molesini porteranno i bambini delle scuole elementari a vivere avventure e viaggi fantastici (in collaborazione con Piemme e HarperCollins); ai ragazzi delle scuole medie si rivolgeranno Nicoletta Bortolotti, Lia Levi e Anna Sarfatti per ragionare insieme su cosa lasci una guerra anche quando finisce (in collaborazione con Einaudi Ragazzi, Giunti, HarperCollins).

Infine, all’interno della sezione l’Autoreinvisibile – curata da Ilide Carmignani e dedicata alla

traduzione – trovano spazio diversi appuntamenti dal titolo Lo scrittore e il suo doppio, momenti in cui grandi autori stranieri dialogheranno sulla propria opera con il traduttore italiano: Emmanuel Carrère con Ena Marchi, Luc Dardenne con Stefania Ricciardi, Andrew Sean Greer con Elena Dal Pra, Fernanda Trías con Massimiliano Bonatto, Peter Cameron con Giuseppina Oneto. All’interno del programma sarà possibile consultare i dettagli di tutti gli incontri che compongono questa sezione condivisa.

Anniversari al Salone

Il Salone ospiterà il primo appuntamento per i lunghi festeggiamenti di J.R.R. Tolkien nel cinquantenario della morte, per raccontare lo stato degli studi e delle traduzioni delle sue opere, la percezione contemporanea e l’eredità raccolta da autrici e autori di oggi. Al panel – organizzato in collaborazione con AIST, Bompiani e Lucca Comics & Games – parteciperanno Maria Gaia Belli, Stefano Giorgianni, Edoardo Rialti e Emanuele Vietina, moderati da Loredana Lipperini.

A 50 anni dalla nascita della guida che ha rivoluzionato il nostro modo di viaggiare, il fondatore di Lonely Planet, Tony Wheeler, protagonista di una delle grandi rivoluzioni culturali del Novecento, dialogherà con Vinicio Capossela uno dei cantautori più letterari e con Donatella Di Pietrantonio, una delle scrittrici più amate di oggi. Al centro, il viaggio inteso come “tempo di regali”: ricordi di incontri, risate e sogni dove pagine e strade si confondono.

In collaborazione con UELCI – Unione editori librai cattolici italiani e arcidiocesi di Torino, al Salone verranno ospitati cinque dialoghi incentrati sulle figure di cui nel 2023 cadono gli anniversari: l’autrice Michela Murgia e l’arcivescovo e teologo Roberto Repole si concentreranno su Teresa di Lisieux, la guerriera mite che sconfisse sé stessa; dialogheranno a proposito di don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia, l’arcivescovo Corrado Lorefice e il presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Pignatone; saranno Rosy Bindi e Tomaso Montanari a confrontarsi su don Lorenzo Milani e sulla giustizia; si focalizzerà su don Giovanni Minzoni e sulla libertà il dialogo tra lo storico del cristianesimo Alberto Melloni e la studiosa e politica Emma Fattorini; infine, il giornalista Michele Santoro e il missionario Alex Zanotelli parleranno di Tonino Bello, di nonviolenza, di coraggio.

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, Lella Costa – grazie alla collaborazione di Mondadori – terrà un reading tratto da Le città invisibili, guidando i lettori e le lettrici in un’avventura fatta di carovane, spezie e deserti, un luogo dove le città sbiadiscono agli occhi, dove reale e irreale, dritto e rovescio, visibile e invisibile appaiono inestricabili.

Attraverso il passato e il presente, l’Italia e il mondo

Rallentare e soffermarsi, ragionare sulla complessa contemporaneità in tutte le sue declinazioni; un atto, ora più che mai, necessario per comprendere il mondo, un atto incentivato e supportato dalla programmazione del Salone del Libro.

L’incontro con il giornalista Maurizio Molinari sarà un momento di riflessione geopolitica per poi introdurre il suo ultimo volume Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l’ordine globale (in uscita per Rizzoli in autunno); tratta del conflitto, ma in ottica critica rispetto alla narrazione che ne viene fatta in Italia, anche il più recente lavoro di Marco Travaglio, Scemi di guerra (PaperFIRST). Il dialogo che vede coinvolti l’imprenditore ed editore Carlo De Benedetti e il giornalista Marco Damilano verterà sul più recente titolo di De Benedetti Radicalità. ll cambiamento che serve all’Italia (Solferino); lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati ragionerà in merito alle dinamiche collettive che formano la nostra vita sociale in relazione alla sua ultima pubblicazione A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo (Feltrinelli). Si parlerà ampiamente di difesa della Costituzione con il grande giurista italiano Gustavo Zagrebelsky autore di Tempi difficili per la Costituzione (Laterza); mentre il giornalista Francesco Costa registrerà al Salone del Libro una puntata speciale del suo seguitissimo podcast di rassegna stampa Morning (Il Post). Ancora, il dialogo si espande dall’Italia verso diversi angoli di mondo: David Van Reybrouck, intellettuale e autore noto al grande pubblico per Congo (Feltrinelli, 2014), presenterà Revolusi. L’Indonesia e la nascita del mondo moderno (Feltrinelli); ospite a Torino grazie alla collaborazione di Marsilio anche Marco Ansaldo, affermato esperto del Medio Oriente; sarà invece l’accademico e attivista nigeriano Bayo Akomolafe, edito da Exòrma, a guidare lo sguardo dei lettori verso un continente africano ​​al di là delle retoriche dominanti. Si rivolgerà al mondo nella sua interezza Elvia Wilk, saggista e romanziera statunitense i cui romanzi sono editi in Italia da Zona 42, che terrà un intervento a proposito del suo ultimo saggio Narrazioni dell’estinzione (add editore); i cambiamenti che riguardano le sfere sociali, politiche e sessuali sono al centro di Disforia Mundi, saggio edito da Fandango Libri e scritto dal filosofo spagnolo Paul B. Preciado, che rifletterà sulla disforia come stato emotivo dominante della contemporaneità; giungerà anche Gaia Vince, ricercatrice onoraria alla UCL e giornalista scientifica britannica, che porrà un ulteriore accento sui cambiamenti, in particolare sulle migrazioni con il suo saggio Il secolo nomade. Come sopravvivere al cambiamento climatico in uscita a maggio per Bollati Boringhieri. Spaziando verso i più recenti studi di genere, Susan Stryker, una delle voci più autorevoli nel campo, presenterà Storia Transgender. Radici di una rivoluzione, un libro che ripercorre le lotte dei movimenti transgender, pubblicato da LUISS University Press; sarà al Salone anche Melissa Febos, scrittrice e docente statunitense, che focalizzerà la sua lezione sulle narrazioni imposte alle donne e sulla cultura femminile a partire dal suo ultimo titolo in uscita per nottetempo, Girlhood. In un corpo di ragazza; infine una testimonianza, sarà al Salone a maggio Zarifa Ghafari – politica e attivista e, soprattutto, una tra le poche donne afgane a essere state nominate sindaco – la cui storia è racchiusa nel libro Zarifa. La battaglia di una donna in un mondo di uomini edito da Solferino. Tra passato e presente, il grande cronista Bernardo Valli racconterà al Salone Italo (Ventanas), un libro di ricordi pubblicato quest’anno a cento anni dalla nascita dell’autore novecentesco Italo Calvino. Diversi incontri, poi, approfondiranno il tema del passato, indagando ciò che è stato e rivolgendosi alla Storia più o meno recente. Il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco terrà una lectio sull’egittologia che si muoverà a partire dal suo testo Alla ricerca di Tutankamon edito da Franco Cosimo Panini Editore; il docente Luciano Canfora presenterà la sua ultima uscita per Laterza dal titolo ​​Catilina. Una rivoluzione mancata, un saggio su una delle figure politiche più controverse della storia antica; lo storico Alessandro Barbero – oltre a presentare al Salone Brick for stone, pubblicato da Sellerio Editore – terrà, in collaborazione con Laterza, una lectio incentrata sul Medioevo. La studiosa Isabelle Aristide-Hastir porterà al Lingotto Maria Antonietta & Axel Von Fersen. Corrispondenza segreta, un volume edito da L’Ippocampo Editore che racchiude lo scambio epistolare tra i due rivelato per la prima volta nella sua integrità; tra gli ospiti anche la giornalista Agnese Pini che con Enrico Mentana racconterà il suo romanzo storico ambientato durante la Resistenza intitolato Un autunno d’agosto (Chiarelettere); lo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri incentrerà il suo incontro sull’incredibile vita di Gabriele D’Annunzio data la recente pubblicazione di D’Annunzio. La vita come opera d’arte, edito da Rizzoli.

Attraverso l’arte e il fumetto

Dalla pittura alla street art, tra i padiglioni saranno ospitati ragionamenti e narrazioni sull’arte in ogni sua forma. Contaminazioni, post-punk e arte sperimentale sono al centro del volume Identità mutanti (Shake Edizioni) che verrà presentato da Francesca Alfano Miglietti FAM; sarà Tomaso Montanari – ​​autore di Se amore guarda. Un’educazione sentimentale al patrimonio culturale (Einaudi) e Cassandra è ancora muta (Edizioni Gruppo Abele) – a riflettere sulla necessità di un’educazione al patrimonio culturale che sia anche un’educazione al senso del limite, al conflitto delle idee, al multiculturalismo. Il critico e storico Vittorio Sgarbi, da sempre impegnato nella valorizzazione di molti capolavori dimenticati della storia dell’arte italiana, condurrà il pubblico in un viaggio che attraversa la penisola mediante il suo Scoperte e rivelazioni (La nave di Teseo); ancora, la più recente opera di Carlo Vecce dal titolo Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo (Giunti) rappresenta un’occasione di rinascita e di dibattito nel mondo degli studi leonardeschi. Presente anche Vanni Santoni per esporre il suo testo incentrato sulla street art Dilaga ovunque, pubblicato da Laterza.

Nell’anno in cui si celebra il settantacinquesimo anniversario di Tex Willer, il Salone del Libro di Torino conferma più che mai il suo interesse per il mondo del fumetto. La XXXV edizione della manifestazione sarà infatti ricca di presentazioni, laboratori e approfondimenti sulla nona arte che in Italia, finalmente, non è più percepita come un genere ed è considerata in tutto e per tutto per ciò che è: un linguaggio. Nei cinque giorni si spazierà dagli eventi per le scuole agli approfondimenti sul giornalismo a fumetti, dalle ultime novità sui graphic novel ai saggi, senza dimenticare il fenomeno manga e tutti gli altri modi con cui è possibile raccontare storie come il gioco e il videogioco, che saranno approfonditi anche con la collaborazione di Lucca Comics & Games. Dall’apposita sala – la Sala del fumetto – fino all’auditorium, il fumetto contaminerà tutti i luoghi del Lingotto arricchendo il programma e l’offerta editoriale. Due grandi costanti del Salone e delle classifiche di vendita: i fumettisti Zerocalcare e Pera Toons saranno tra gli ospiti grazie alla collaborazione di Bao Publishing e Tunué; Milo Manara tornerà al Lingotto con la sua ultima opera che consiste in una versione a fumetti de Il Nome della rosa di Umberto Eco edita da Oblomov Edizioni; dalla Spagna arriverà Paco Roca per presentare la nuova edizione de I solchi del destino, edito da Tunué, che porterà anche Will McPhail (tra i più celebri illustratori del The New Yorker) autore del romanzo a fumetti Entra. Con Panini Comics e Licia Troisi si parlerà di come sia possibile fondere l’universo fantasy con quello disneyano; dalla celeberrima Papernovela fino ai giorni nostri, Silvia Ziche racconterà come funzionano le serie tv nel mondo di Topolino a partire da Siamo Serie. Manuele Fior rivelerà come sia nato il suo ultimo lavoro Hypericon, edito da Coconino Press, e Leo Ortolani dialogherà in maniera estesa della sua Trilogia spaziale, pubblicata da Feltrinelli Comics; inoltre, Claudio Calia, uno dei più noti graphic journalist d’Italia, guiderà i lettori dentro la vita di Don Gallo con Allargo le braccia e i muri cadono (Feltrinelli Comics). Grazie al fumetto si può raccontare anche il mondo che ci circonda: ci sarà spazio per Igort e il suo Quaderni ucraini. Diario di un’invasione (Oblomov) e per la giovane artista russa Victoria Lomasko che presenterà Altre russie (BeccoGiallo). Una delle più famose pagine web dedicate ai fumetti Ventenni Paperoni è diventata anche un saggio edito da Nicola Pesce Editore, lo esporranno gli animatori della comunità insieme a Valentina De Poli. Restando nel mondo del web Valeria Locati (nota anche come @unapsicologaincittà) parlerà di come (e quanto) il fumetto possa essere uno strumento per leggersi dentro, mentre Marianna Balducci insieme a Federico Taddia e Francesca Crescentini (nota come @tegamini) rifletteranno in merito alla comunicazione grafica e su come l’illustrazione venga utilizzata a fini comunicativi, grazie alla collaborazione di Clichy.

Dopo il successo dello scorso anno è stata confermata la striscia pomeridiana dedicata ai laboratori di fumetto per un pubblico adulto, durante i quali grazie alla partecipazione di Scuola Comics Torino, Bonelli, Panini Comics, Bao Publishing, Tunué e Round Robin sarà possibile osservare da vicino come un professionista imposta il proprio lavoro e quale processo metodologico e creativo porti alla nascita di personaggi e storie. Rinnovata anche la collaborazione con Mufant – Museo del Fantastico che curerà una fascia del programma facendo conoscere ai visitatori una bella e virtuosa realtà della periferia torinese.

Attraverso il cinema, lo spettacolo, il podcasting

Lingue differenti che al Salone trovano molteplici punti di contatto, svariati appuntamenti per mostrare un ampio spettro di modalità d’espressione e intrattenimento. Tra coloro che attraverseranno la quarta parete e approderanno al Lingotto: ​​Alessandro Borghi sarà il protagonista dell’incontro speciale che conferma per il quarto anno la partnership tra l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e il Salone, l’attore – già vincitore del Premio David di Donatello come Miglior attore protagonista nel 2019 per il film Sulla mia pelle e candidato quest’anno nella stessa categoria per il film Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch – ripercorrerà al Salone la sua intensa carriera tra serie di culto e grandi autori del cinema italiano, in un percorso personalissimo e libero che l’ha già consacrato come uno dei grandi interpreti del nostro tempo; il pluripremiato regista belga Luc Dardenne presenterà la sua recente opera Addosso alle immagini. Viaggio nel nostro cinema edita da il Saggiatore, un diario nel quale ha riversato le riflessioni dei fratelli Dardenne condivise negli anni fuori e dentro il set; da un regista ad un altro, arriverà anche Carlo Verdone in occasione della ripubblicazione della voce enciclopedica Treccani Neorealismo Italiano (scritta da suo padre, il critico cinematografico Mario Verdone), alla quale si affiancano oggi i saggi di Carlo e Luca Verdone che mettono a fuoco legami tra cinema e letteratura, cinema e teatro. Con una raccolta di racconti torna alla narrativa Luigi Lo Cascio che introdurrà al pubblico il suo Storielle per granchi e per scorpioni (Feltrinelli); in uscita a maggio per Longanesi il romanzo di Fausto Brizzi dal titolo Siamo scritti a matita, una spy story dell’anima e un inno all’importanza del narrare; sarà presentata al Lingotto anche l’autobiografia di Claudia Gerini Se chiudo gli occhi (Piemme) incentrata sulla sua vita prima e dopo il cinema; Luca Argentero racconterà il suo romanzo d’esordio Disdici tutti i miei impegni edito da Mondadori; un esordio anche quello di Lino Guanciale, il romanzo illustrato da Daniela Volpari intitolato Inchiostro e pubblicato da Round Robin. Infine, due momenti di commistione: Carolina Crescentini leggerà Amélie Nothomb – grazie alla collaborazione tra Audible e Voland – mentre Sonia Bergamasco darà voce a Annie Ernaux (Audible e L’Orma).

Un’incursione nell’universo dei podcast, oltre agli eventi ospitati sul Palco Live e a molti altri, sarà in programma un evento speciale pensato in collaborazione con Chora Media che vedrà Nicola Lagioia dialogare con il CEO e fondatore Mario Calabresi; torneranno anche le due voci iconiche del podcast Morgana, le autrici Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, in un appuntamento organizzato da Storielibere.fm.

Tra i nomi provenienti dal mondo dello spettacolo: il poliedrico conduttore televisivo Alessandro Cattelan porterà al Salone per la prima volta la sua nuova casa editrice Accento; arriverà, in dialogo con Luciana Littizzetto, la Gialappa’s Band – composta dalle tre voci fuori campo più riconoscibili della televisione italiana – che ha scelto di raccontarsi per la prima volta nel volume Mai dire noi, edito da Mondadori Electa; dopo aver calcato il palco sanremese, Chiara Francini giungerà al Salone con un poetico memoir dal titolo Forte e Chiara (Rizzoli); si presenteranno infine a vicenda Maccio Capatonda e Nino Frassica autori nell’ordine di Libro 2 e Paola. Una storia vera, entrambi editi da Mondadori Electa.

Attraverso lo sport

Vivere lo sport significa tessere una trama in grado di assumere tante forme e di svilupparsi in molteplici contesti. Per questo raccontare lo sport non vuol dire soltanto rendere conto di gesta atletiche e di risultati, ma anche parlare di vite, persone e fatti, in sostanza, raccontare vere e proprie storie. Con questa convinzione nel 2021 è nata la Sala Olimpica, il luogo delle storie di sport all’interno del Salone del Libro. Anche quest’anno verrà dato spazio alla narrazione sportiva in ogni sua sfumatura: dal fumetto all’inchiesta, dal romanzo all’autobiografia, dalle guide ai reportage. Fatti, aneddotica e storie saranno le parole chiave che accompagneranno questa lettura dello sport fra le righe. Tra le firme della letteratura e del giornalismo ci sarà Francesca Cavallo, che dopo aver scritto di bambine ribelli porterà al Salone Fuoriserie (Momo Edizioni) focalizzato sulle storie di atlete paralimpiche; la campionessa Federica Pellegrini – dopo aver deciso di raccontarsi in Oro edito da La nave di Teseo – ne parlerà pubblicamente in dialogo con Elena Stancanelli; Enrico Brizzi condurrà i lettori nell’Emilia di inizio ‘900 per ritrarre un inedito e giovane Enzo Ferrari a partire dal testo Enzo, il sogno di un ragazzo (HarperCollins); mentre Adriano Galliani, il più vincente dirigente del calcio italiano, in dialogo con Luigi Garlando, svelerà la sua autobiografia Memorie di Adriano (Piemme). Dietro ogni telecronaca si nascondono un’infinità di storie e aneddoti e molti di questi li ha raccolti Fabio Caressa nel volume che presenterà al Salone intitolato Grazie signore che ci hai dato il calcio (Sperling & Kupfer); l’intervento con Ivan Zazzaroni – in cui verrà presentato il suo Diventare Mourinho (Sperling & Kupfer) – verterà su come Mourinho abbia cambiato la Roma e su come la Roma abbia saputo cambiare lo Special One; ancora, verrà introdotto Una luce nell’acqua (Lab DFG), libro di Carlotta Gilli che da Tokyo 2020 è tornata con due ori, due argenti e un bronzo e a 22 anni è destinata a diventare una stella del nuoto paralimpico mondiale. I contenuti della Sala Olimpica e il programma sportivo diffuso su tutto il Salone sono sostenuti da Esselunga, una delle principali realtà italiane nel settore della grande distribuzione, vicina ai valori dello sport e alle grandi storie che con lo sport è possibile raccontare. Il Salone del Libro di Torino è anche “Fuoriclasse”, podcast giunto alla seconda stagione che prende spunto dalle ricorrenze e dall’attualità per raccontare – con cadenza mensile – storie di personaggi sportivi “fuoriclasse” (perché fuori dal comune, irregolari, precursori che hanno scritto pagine di storia).

Attraverso il Palco Live

Torna il grande palco nell’area esterna dell’Oval. In una scenografica struttura coperta, al Lingotto si alterneranno musicisti, cantanti, attori e comici che si esibiranno e racconteranno il loro lavoro. Stand up comedy, podcast, interventi musicali, performance con alcune delle voci più interessanti del panorama culturale italiano. In rappresentanza della musica ci saranno, tra gli altri: uno dei fondatori degli Inti-Illimani Jorge Coulón Larrañaga che in Sulle corde del tempo. Una storia degli Inti-Illimani (Edicola Edizioni), scritto insieme all’autore e amico Federico Bonadonna, racconta la storia del leggendario gruppo cileno intrecciata ai principali fatti sociali, politici e culturali del Paese; il giovane musicista e pianista Pietro Morello che in Io ho un piano (DeAgostini) farà viaggiare i lettori dalle baraccopoli dell’Est Europa alle strade del Ruanda, dagli slum del Kenya al reparto pediatrico oncologico del Regina Margherita di Torino raccontando la sua esperienza al servizio delle missioni umanitarie. Presenti anche i Pinguini Tattici Nucleari in un appuntamento curato da Treccani Libri per il ciclo Parole delle canzoni; ancora, Kento – giovane rapper autore del libro Barre. Rap, sogni e segreti in un carcere minorile (minimum fax) e del podcast Illegale. Viaggio nella cultura urbana alternativa (Emons Record) – racconterà la sua esperienza di insegnamento ai giovani detenuti; la Bandabardò porterà il libro che narra l’epopea del grande gruppo: Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile (Baldini+Castoldi); in occasione degli ottant’anni dalla nascita di uno degli artisti musicali italiani più amati, Ernesto Assante celebra il mito senza tempo nella biografia Lucio Battisti (Mondadori). Non mancheranno grandi nomi della musica italiana, come Raf che nel suo La mia casa (Mondadori) condurrà la platea in un viaggio on the road nel suo vissuto artistico e umano attraverso quarant’anni di musica e Malika Ayane, che in quindici racconti intrecciati fra loro, racconterà storie di donne e di uomini, ciascuno alle prese ogni giorno con la propria, unica ricerca della felicità (Rizzoli); inoltre, Rocco Tanica, grande musicista e scrittore comico, in Non siamo mai stati sulla terra (il Saggiatore) porterà sulla soglia di un nuovo modo di raccontare, quello tra un essere umano e un’intelligenza artificiale. Sul versante comicità calcheranno il palco, tra gli altri: Ezio Greggio, che in N. 1. Una vita di avventure, incontri, scherzi, risate (Solferino) esplora la sua vita nel mondo della televisione, i retroscena e gli aneddoti di quasi mezzo secolo di carriera; Chiara Galeazzi che a partire dal suo Poverina (Blackie Edizioni) illustrerà insieme a Michela Giraud come una malattia possa stravolgere da un momento all’altro la vita e i modi che il mondo ha di guardarla. Sul palco anche i podcast più recenti insieme ai loro interpreti e autori: Teho Teardo e Christian Raimo parleranno del loro Willy, una storia di ragazzi – Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte (Dersu e Storielibere.fm) e rifletteranno su quanto i luoghi possano determinare il destino delle persone; Annalisa Camilli porterà il suo Giornaliste. Sei giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato (a cura di Fondazione Circolo dei lettori e Storielibere.fm) che in sei episodi mette in luce i punti di contatto tra le reporter di oggi e le icone del passato; Elisa De Marco autrice del podcast Elisa True Crime (OnePodcast), approfondirà con il suo pubblico le diverse figure femminili presenti nei casi che ha raccontato. ll Palco Live ospiterà molti altri appuntamenti e inoltre una rappresentazione teatrale ispirata alle parole di Shakespeare, Carroll, Neruda, Freud con un gruppo di detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto e un reading poetico a cura di Dubito Poesia.

Attraverso il web

Lo specchio della XXXV edizione del Salone rifletterà il presente a tutto tondo, con i suoi linguaggi, trend e protagonisti. Dalla California arriverà Jordan Ifueko per presentare il primo volume di una coinvolgente epopea fantasy dal titolo Raybearer (Fazi Editore); l’incontro con Kira Shell sarà particolarmente speciale per i suoi lettori e lettrici, la scrittrice italiana – che ha finora scelto di mantenere l’anonimato – si mostrerà per la prima volta al Salone del Libro in occasione della presentazione del suo Dark Secrets, parte della saga Meet Efrem Krugher edita da Sperling & Kupfer; prenderà parte alla manifestazione anche Felicia Kingsley, autrice molto apprezzata dagli amanti del genere romanzo rosa, grazie al supporto di Newton Compton Editori; punto di riferimento di quasi 800.000 persone interessate ad apprendere l’inglese, sarà al Salone Norma Cerletti (@normasteaching) autrice di 2 Minute English (Mondadori) che contiene esercizi e regole per imparare la lingua. Due panel celebreranno alcuni dei casi editoriali di maggior successo nati sulla piattaforma WattPad: il primo incontro – pensato in collaborazione con Magazzini Salani – sarà in presenza di Carrie Leighton e del suo Better. Ossessione, di Rokia che racconterà The Truth Untold e di A.J. Foster con Strangely Mine; il secondo panel – organizzato grazie alla preziosa collaborazione tra Sperling & Kupfer e Wattpad – si terrà in compagnia di Ellie B. Luin, autrice della dark romance Deviant. Eclissi di marte, di Ribes Halley, creatrice dell’acclamata dilogia Dance of Bulls, di Fannie Heather, con la sua saga del mondo cyber Offline e di Selene Piromallo, appena tornata in libreria con il nuovo capitolo di The Black Rose; all’evento interverranno i rappresentanti editoriali della casa editrice e della piattaforma. Infine, un panel curato da ilLibraio.it sarà incentrato sul modo in cui il romance interpreta i nuovi sentimenti e vi parteciperanno: Valentina Ferraro (autrice di Wings, Magazzini Salani), Maura Gancitano (autrice e co-fondatrice del progetto Tlon), Ilaria Gaspari (autrice e filosofa), Beatrice Maione (@tris_bookstagram, booktoker, per raccontare Magnolia Parks, Garzanti), Simona Natale (coordinatrice editoriale di Always Publishing) e Rita Nardi (autrice di Liberi come la neve, Garzanti); moderati da Jolanda Di Virgilio (ilLibraio.it).

Ma il programma non finisce qui: https://www.salonelibro.it.