Dalla scuola alla startup: premiati a Ville Ponti gli studenti imprenditori più creativi della provincia

Ombrelloni che creano energia con pannelli fotovoltaici, strumenti musicali realizzati con legno da imballo, suole intercambiabili fai – da – te, frigo che ti ricordano la scadenza dei prodotti: sono davvero interessanti i progetti delle start up in gara nella seconda edizione di “La mia impresa, il mio futuro”, il programma sviluppato da Fondazione Sodalitas con l’impresa associata BPER Banca e organizzato con Camera di Commercio Varese, Ufficio Scolastico Territoriale Varese e idea.lab, il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità della provincia di Varese.

Una grande gara di idee e imprenditorialità che ha coinvolto 15 scuole della provincia e 2100 studenti, che hanno presentato ben 420 progetti attraverso 82 seminari tenuti dai 16 volontari Sodalitas, manager in pensione che si sono confrontati con i giovani studenti delle superiori coinvolte.

Il risultato è che alle ville Ponti nel pomeriggio del 31 maggio sono arrivati in 130 finalisti: a selezionare le 10 start up vincitrici, una giuria costituita da realtà economiche importanti: Camera di Commercio Varese, Confcooperative, Elmec, Eolo, Federmanager Varese, Fondazione Sodalitas, BPER Banca, Novellocase, SMC Automation. Ognuno di loro ha selezionato la loro preferita in una terna a loro assegnata, premiando idee innovative fortemente orientate alla sostenibilità ambientale, alla riduzione di spreco alimentare, alla condivisione e alla tecnologia per le energie alternative.

«Recenti studi hanno evidenziato quanto le startup rappresentino un driver fondamentale per la crescita dell’occupazione nel nostro Paese. Oltre il 60% delle persone occupate nel 2022, infatti, è stato assunto da aziende ‘giovani’ – ha spiegato durante l’incontro di premiazione Alberto Pirelli, presidente di Fondazione Sodalitas –. Con ‘La mia impresa, il mio futuro’ ci proponiamo di contribuire a questo trend positivo. Ai ragazzi invece voglio consigliare di investire su loro stessi: quello attuale è un momento difficile e complicato, con molti cambiamenti e alcune variabili impazzite. Quando la situazioni sono cosi “ballerine”, è importante investire sulle proprie capacità, per potervi posizionare al meglio».

«Tutti i numeri evidenziano un fenomeno preoccupante quale la crescita del mismatch che rende il mondo dell’istruzione e del lavoro simili a due rette spesso parallele: oggi la difficoltà di reperimento del personale lamentato dalle aziende è al 46%; in pratica, quasi un’assunzione su due è ormai considerata “complicata” dai datori. Nel 2019, prima del Covid, era al 25%, cioè un quarto – ha sottolineato il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – Per questo sono tanto più meritorie iniziative come questa della Fondazione Sodalitas che, contribuiscono a fermentare il tessuto imprenditoriale del nostro territorio».

I DIECI PROGETTI PREMIATI

I dieci progetti sono stati proclamati vincitori un pomeriggio “da Oscar” che ha visto le nomination presentate da Francesco Carvelli, uno dei volontari di Sodalitas che ha contribuito agli 82 seminari nelle scuole, e interviste ai finalisti a cura di Luca Mari, professore di ingegneria industriale alla Liuc.

Ecco i dieci vincitori:

Voyagez .- Collegio Rotondi, Gorla Minore – premiato da BPer Banca

Eco Mate – Isis Ponti, Gallarate – premiato da Eolo

Jobether Lab- Istituto Gadda Rosselli. Gallarate – premiato da camera di Commercio

Smartisan – Scuola superiore Fermi, Castellanza- premiato da Confcooperative

L’Ira del Legno – Issis Stein, Gavirate – premiato da Elmec

Spazzatura 3.0 – Istituto Dalla Chiesa, Sesto Calende – Premiato da Novello Case

Ethical Trip – Isis Ponti, Somma Lombardo – premiato da Federmanager

R.CO – Ite Tosi, Busto Arsizio – Premiato da SMC Automation

Musical Instruments remake – ITCS ZAppa, Saronno – Premiato da Sodalitas

Cambio Rotta – Isis Newton, Varese – Premiato da Camera di Commercio