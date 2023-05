Domeniche di maggio: visite guidate gratuite al Maga

Dopo il successo delle visite guidate proposte dal Museo e i sold out registrati nelle recenti festività del 25 aprile e 1° maggio, tutte le domeniche del mese, alle ore 16.00, 17.00 e 18.00, si terranno delle visite guidate gratuite alla mostra Andy Warhol. Serial Identity, salvo il costo del biglietto d’ingresso.

Per ogni turno sono disponibili 25 posti, prenotazione su Ticketone o presso la biglietteria del Museo. Gli aventi diritto alla gratuità possono prenotare l’ingresso presso la biglietteria del Museo o scrivendo a biglietteria@museomaga.it.

Fino al 18 giugno 2023, l’antologica dedicata ad Andy Warhol (1928-1987), curata da Maurizio Vanni ed Emma Zanella, racconta la multiforme e ricca produzione del padre della Pop Art americana che, durante la sua lunga carriera, è stato pittore, illustratore, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, regista, direttore della fotografia ed egli stesso attore, figura che ha radicalmente mutato il modo di vedere e percepire la società contemporanea.

La rassegna, dal titolo Andy Warhol. Serial Identity, per sottolineare quanto la sua ricerca sia caratterizzata dall’assoluta poliedricità e dal desiderio di trasformazione, ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, ad elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.

