È al Sacro Monte la festa finale del campionato dei piccolissimi delle Polisportive Giovanili Salesiane

Giornata di festa domenica 28 maggio al Sacro Monte di Varese per gli atleti del campionato mini-micro volley, organizzata dal comitato provinciale PGS di Varese: oltre 150 i presenti tra bambini di fascia età tra i 5 e 11 anni ed i loro allenatori e genitori.

Il pomeriggio è iniziato con il ritrovo al palazzetto alle 14, gli atleti hanno ricevuto la maglietta, realizzata per l’occasione, dove c’era stampato lo slogan “Lo SPORT che sa SOGNARE” – #noicisiamo. Lasciate le auto, con due pullman sono partiti verso il borgo: alle 14,30 alla prima cappella ha atteso il gruppo il sindaco di Varese, Davide Galimberti, per un saluto ed un augurio di buon cammino.

Perfetta l’organizzazione dell’associazione “amici del Sacro Monte – Archeologistics”, che con Elisa e Alessia hanno accolto i bambini alla prima cappella e li hanno accompagnati in due gruppi fino al borgo, con un percorso attraverso la salita delle cappelle che ha permesso a tutti i partecipanti di scoprire passo dopo passo le bellezze delle cappelle attraverso la puntuale spiegazione delle due accompagnatrici, mentre i piccoli atleti le hanno sommerse di domande curiose lungo tutto i cammino.

Arrivati al borgo divisi in squadre da 5/6 bambini, è scattata la “Caccia al dettaglio” che ha permesso di scoprire numerose particolarità del Santuario, del Convento delle suore Romite e delle opere presenti. I genitori hanno potuto visitare il museo Baroffio e accedere alla Cripta da poco restaurata, e la giornata si è conclusa con una ricca merenda.

E’ stato un pomeriggio veramente indimenticabile, risaliti sui pullman i visi dei piccoli atleti e dei loro genitori erano raggianti, molti di loro si domandavano perché alcuni loro amici non erano venuti a vivere questa bella festa – hanno commentato gli organizzatori – Ogni anno il comitato PGS di Varese offre a suoi atleti una festa finale unica, perchè vogliamo far condividere un momento di amicizia e di condivisione facendo dimenticare di essere avversari nelle palestre e sottolineando che lo sport è fatica, impegno e divertimento. Quando ci ritroviamo in palestra con il pallone ricordiamoci che oltre a vincere e a vedere al di là della rete un avversario c’è qualcosa di più importante da scoprire l’Amicizia».