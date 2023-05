I sindacati in corteo a Varese per il Primo maggio

Lavoratrici, lavoratori, studenti e pensionati. C’erano tutti alla manifestazione per il Primo maggio organizzata a Varese dai sindacati Cigl, Cisl e Uil. L’iniziativa è stata l’occasione per celebrare il lavoro, ma anche protestare contro morti e infortuni sul lavoro, precariato, salari inadeguati e disuguaglianza. Una manifestazione che ha avuto anche l’obiettivo di rimarcare i valori della Costituzione italiana nel suo 75° anniversario.

Il corteo è partito da piazza Repubblica e ha attraversato le vie del centro per poi giungere in piazza Monte Grappa. Un evento che ha riunito i rappresentanti dei sindacati e dei sindacati pensionati, ma anche attivisti e autorità.

Sul palco sotto la torre civica di piazza Monte Grappa è intervenuta Tania Scacchetti, segretaria della Cgil nazionale. «Questa – ha commentato Scacchetti – è la festa dei lavoratori e dei pensionati che hanno reso grande il nostro paese: la festa della dignità e del lavoro per ricordarci che i valori contenuti nella nostra Costituzione non sono solo parole vuote. Tutti noi dovremmo essere orgogliosi di vivere in una repubblica democratica fondata sul lavoro; ma non ci può essere una vera democrazia quando la precarietà non permette ai lavoratori una vita dignitosa e ai giovani di immaginarsi un futuro, quando le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini e quando si lasciano morire i migranti in mare».

Scacchetti ha riservato parte del suo discorso al Consiglio dei Ministri in corso proprio durante la manifestazione. «Non basta riunire un Consiglio dei Ministri il Primo maggio per affermare il legame coi lavoratori – ha sottolineato la segretaria -. Come sindacati siamo pronti a sederci a un tavolo col governo, ma i presupposti non sono buoni. Oggi sta venendo approvato un decreto sul lavoro di cui non abbiamo ancora visto una riga».

Alla manifestazione del Primo maggio ha partecipato anche l’amministrazione comunale di Varese. «Mai come quest’anno – ha affermato il sindaco Davide Galimberti – celebrare il Primo maggio è importante. Non si tratta di una semplice festa, bensì è un momento che fa cultura per sensibilizzare sui problemi che affliggono il mondo del lavoro».