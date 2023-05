Il sito Unesco del Monte San Giorgio compie 20 anni e la Fondazione festeggia con tante iniziative

Il sito Patrimonio dell’umanità del Monte San Giorgio festeggia il 20° anniversario dell’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale Unesco con un ricco programma di attività.

Nel 2003 il sito naturale del Monte San Giorgio fu iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale, quale migliore esempio al mondo di vita marina risalente al Triassico medio, 240 milioni di anni fa. I numerosi fossili ritrovati in 150 anni di ricerche paleontologiche presentano un eccezionale stato di conservazione e completezza e una varietà unica di rettili marini, pesci e invertebrati, con importanti resti della vita di terraferma.

La Fondazione del Monte San Giorgio, ente gestore di parte svizzera del sito transnazionale, gestisce il Museo dei fossili e visitor center a Meride e da anni conduce importanti progetti di valorizzazione delle postazioni esterne sul territorio, con la realizzazione della Terrazza panoramica della Val Mara, dello scavo paleontologico di Acqua del Ghiffo e dell’aula didattica di Carpanee.

Presto queste postazioni saranno inoltre messe in rete con altre proposte culturali in un percorso esperienziale, grazie al progetto di Museo diffuso. Il Museo dei fossili, il pittoresco villaggio di Meride e il territorio del Monte San Giorgio con i suoi stupendi panorami attraggono infatti numerose famiglie e turisti visitatori, che trascorrono una piacevole giornata nella regione. Basti pensare agli oltre 18.000 visitatori che nel 2022 hanno visitato il Museo dei fossili – tra i musei più frequentati del Canone Ticino – o agli oltre 360 gruppi e

scolaresche che lo stesso anno hanno partecipato a visite guidate, escursioni e attività didattiche.

In occasione del 20° anniversario la Fondazione lancerà nuovi e innovativi progetti – unici nel loro genere in Ticino e in Svizzera – concepiti per trasmettere e comprendere il valore eccezionale universale del Monte San Giorgio. Il programma comprende: escursioni e attività gratuite per giovani (Una domenica da paleontologo), giornate di porte aperte al Museo, conferenze divulgative (Meride Villaggio di pietra e di artisti, Il Monte San Giorgio visto dal fondo del mare), i festeggiamenti ufficiali, le inaugurazioni del percorso Sulle tracce dei fossili e della nuova esperienza in Realtà Virtuale Meride Beach e infine la presentazione del libro sulla Miniera Tre Fontane.

Qui il programma completo degli eventi