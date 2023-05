Il sogno è realtà: Yaka Malnate promosso in Serie A3

Il 30 maggio 2023 sarà per sempre una data storica per il progetto Yaka Volley e per tutta la città di Malnate. Grazie alla vittoria ottenuta sul campo di Scanzorosciate (Bergamo) i malnatesi hanno potuto festeggiare la promozione in Serie A3, un obiettivo centrato che premi un progetto vincente. (Foto Gianluigi Rossi)

Anche nell’ultima gara, pur sapendo che sarebbe bastato un punto, la squadra di coach Mattiroli ha voluto mettere le cose in chiaro, non concedendo nulla a un avversario forte e chiudendo in bellezza con un bel 3-1 (19-25 25-18 23-25 25-27 ).

All’ultimo punto è scoppiata la festa nel palazzetto della cittadina bergamasca, con i tanti tifosi malnatesi che hanno celebrato questo risultato straordinario ma che è un passo di un lungo progetto che potrà portare tante altre soddisfazioni.