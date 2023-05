Incidente tra due auto a Vigevano, morta una bimba di 5 anni

Era stata trasportata in ospedale in condizioni sembrate subito molto gravi. Purtroppo non ce l’ha fatta la bambina di 5 anni coinvolta in un incidente stradale avvenuto verso le ore 12.30 di lunedì 22 maggio all’incrocio tra via Mentana e via Quarto a Vigevano.

Ancora da confermare la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni la bambina è stata sbalzata fuori dall’abitacolo attraverso il finestrino della macchina sulla quale viaggiava sul sedile posteriore, che si è scontrata con un’altra vettura.

La piccola è deceduta all’ospedale Civile di Vigevano poche ore dopo il trasporto d’urgenza.