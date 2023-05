Inter Sos Cooperativa sociale assume anche a Busto, Gallarate e Saronno

Inter S.o.s. Cooperativa Sociale, con sede a Magenta, è alla ricerca di personale per l’assunzione immediata presso le sedi di Magenta, Milano, Abbiategrasso, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Desio.

La cooperativa sociale sta cercando figure di autisti, capi servizio e soccorritori accreditati con corso 120 ore. Il lavoro prevede turni per un totale di 38 ore settimanali.

Per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email segreteria@intersos.it o contattare la cooperativa sociale telefonicamente al numero 02/97259285. In alternativa, è possibile compilare il modulo di candidatura presente sul sito web della cooperativa all’indirizzo www.intersos.it.

INTER S.O.S. è una cooperativa sociale di pubblica assistenza costituita nel 2005 per supportare la crescente richiesta da parte dell’utenza in ambito socio-sanitario. L’organico è formato da 60 soci, tra volontari e cooperatori, e 114 dipendenti, tutti periodicamente aggiornati ed in possesso dei requisiti formativi richiesti.

Il parco automezzi è costituto da 35 ambulanze, 1 autovettura speciale per trasporto organi e 2 autovetture di servizio.