La scuola Giorgio Macchi di Somma festeggia 80 anni

«Anche se piove, oggi per la scuola “Giorgio Macchi” è una giornata di sole».

È così che Leonardo Mangiaricina, dirigente dell’istituto comprensivo “L. da Vinci” di Somma Lombardo, ha accolto sabato scorso scolari, insegnanti, genitori, ex alunni accorsi per la cerimonia organizzata per celebrare l’80° anniversario dell’inaugurazione della scuola “G. Macchi”, inaugurata appunto nel 1943 (in piena Seconda Guerra Mondiale).

Sono seguiti gli interventi del sindaco Stefano Bellaria, dell’assessore Donata Valenti, dell’ex dirigente Giuseppe Lapira e di Luisella Gandini in rappresentanza delle maestre pensionate.

È stato poi il momento dei bambini che hanno cantato l’inno composto espressamente per l’occasione e la premiazione della classe che ha vinto il concorso per la creazione del logo della

scuola.

Una rappresentanza della Associazione combattenti e reduci ha poi ricordato ufficialmente Giorgio Macchi, giovane bersagliere caduto in Ucraina vicino a Zaporizzja nel 1941 (nel corso della disastrosa “campagna di Russia” voluta da Mussolini) e decorato con medaglia d’argento. Il sindaco Bellaria ha invitato i bambini a ripensare a questo nonno così coraggioso ogni qual volta si trovano in difficoltà davanti ad un compito impegnativo.



Si è quindi passati al taglio del nastro della mostra allestita nelle aule della scuola da insegnanti e vecchie maestre. La mostra si divide in tre sezioni: “Ieri”, “Oggi” e “Domani”.

Nella sezione dedicata al passato hanno trovato spazio documenti , fotografie, vecchi sussidi didattici. in quella dedicata al presente ha richiamato l’attenzione dei molti visitatori il plastico realizzato dall’ex alunno Roberto Cova Manera (nella foto sopra) e un video realizzato dagli alunni sotto la guida degli insegnanti relativo alle attività curriculari ed extracurricolari della scuola. Il filmato è stato mostrato un proiettore olografico che ha permesso di ottenere una visione 3D delle immagini.

Nella sezione dedicata al futuro sono stati esposti gli scritti dei bambini invitati a descrivere “La scuola che vorrei…” ed è stato presentato il progetto dell’aula multimediale che diventerà

operativa il prossimo anno.

La parte storica della mostra verrà esposta in sala Oriana Fallaci, dal 30 maggio al 9 giugno 2023.