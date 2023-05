L’appello da Imola a Gorla Minore: “Qui è tutto distrutto, aiutateci”

Il 20 maggio, giornata mondiale dedicata alle api, c’è chi lancia un appello dall’Emilia Romagna, regione devastata dall’alluvione che ha distrutto parecchi territori romagnoli soprattutto.

Parlando di api e di miele, c’è un legame che da anni lega il Varesotto e la Romagna, in particolare Gorla Minore e la zona di Imola. Da più di 20 anni alcuni apicultori di quel territorio nel mese di maggio, durante la fioritura della robinia, portano ai bordi dei nostri boschi le loro arnie per la produzione del miele di acacia.

A Gorla Minore, vicino allo stagno in località Deserto, quest’anno le ha portate un giovane apicoltore imolese, Mattia Martelli, in contatto con i cittadini gorlesi. In questi momenti di grandissima tensione e preoccupazione, Mattia ha mandato un messaggio chiedendo aiuto e sostegno a Carla Castellanza di Cipta Ambiente, associazione gorlese: «Ho perso 60 cassette con gli sciami, qui è tutto distrutto – dice Mattia con la voce trafelata e rotta dall’emozione -. In Romagna ci sono ovunque frane, allagamenti, strade distrutte, è un disastro. Si accomoderà tutto, ci vuole pazienza, le uniche api che avrò saranno quelle nel Varesotto, qui tutto è distrutto, non ci è rimasto niente, difficile che qualcosa torni come prima. Grazie per l’appoggio che ci date, io sto aiutando anche diverse famiglie in difficoltà estrema. Ho recuperato le api che ho nel Nord Italia, nel Varesotto e nel Milanese. Faccio un appello a tutti quelli che possono dare una mano: servono aiuti di ogni tipo, dagli stivali di gomma al pezzo di pane, oltre a mani e braccia, per dare aiutare chi ha perso tutto».