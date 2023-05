Lo Yaka Malnate chiude in bellezza e ora punta ai playoff: sognare non costa nulla

È un ottimo periodo di forma per lo Yaka Malnate che, dopo il 3-0 sul Vero Volley Monza una settimana fa che ha portato i playoff con una giornata di anticipo, si ripete davanti a un palazzetto di Malnate gremito e festante superando con un netto 3-0 (25-20 25-18 25-16) Brugherio e concludendo la stagione regolare di Serie B con un’altra bella affermazione.

Pezzettino dopo pezzettino, lo Yaka sta scrivendo pagine importanti per la propria storia e l’ultima vittoria permette ai ragazzi di coach Mattiroli di terminare la regular season con il miglior quoziente set del girone e presentarsi agli spareggi promozione verso la Serie A3 – terzo livello del volley italiano – come miglior seconda classificata nei gironi A, B e C.

Grazie a questi risultati i malnatesi inizieranno tra una settimana la seconda fase del gruppo 1 playoff, incontrando prima ilDualcaselle a Villafranca (Verona); il week end successivo appuntamento al PalaGasparotto contro la Canottieri Ongina (Piacenza).