Lorenzo Cremonesi presenta “Guerra infinita” al Castello di Masnago a Varese

Il Castello di Masnago a Varese sarà il palcoscenico di un evento letterario di grande rilievo sabato 20 maggio. Alle ore 18:15, il noto giornalista e scrittore Lorenzo Cremonesi, inviato di guerra del Corriere della Sera, presenterà il suo ultimo libro edito da Solferino, “Guerra infinita”, in un incontro moderato da Gianni Beraldo.

Lorenzo Cremonesi, corrispondente di guerra e inviato speciale per il Corriere della Sera, è noto per la sua capacità di raccontare storie di conflitti e tensioni internazionali con una prospettiva unica e coinvolgente. Nel suo ultimo lavoro, “Guerra infinita”, Cremonesi offre un’analisi approfondita e personale delle guerre che hanno segnato il nostro tempo, basata sulla sua esperienza diretta sul campo.

L’evento al Castello di Masnago rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura e attualità. Durante la presentazione, Cremonesi discuterà del suo libro con Gianni Beraldo, offrendo al pubblico un’occasione unica per approfondire i temi trattati e per conoscere meglio l’autore e il suo processo creativo.